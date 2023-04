Pâques : "Un événement à ne pas manquer" pour les éleveurs de moutons

L'invitée de la nouvelle éco de ce vendredi matin est éleveuse de moutons à Poulx. Pour elle, comme pour ses collègues, "Pâques c'est un rendez-vous à ne pas manquer". Les festivités pascales représentent un gros pourcentage de son chiffre d'affaire.

La conversion au bio : "pas difficile mais longue"

Julie Archieri est en train de convertir son cheptel, pour produire de la viande bio. Une conversion "qui n'est pas difficile mais qui est longue", explique-t-elle. Il faut au total trois ans avant d'obtenir le label, "le temps que les animaux puissent évacuer des vermifuges ou des traitements qui ne seraient pas autorisés". Les pâturages doivent aussi passer trois ans sans être traités.

Un débroussaillage naturel

Les bêtes pâturent dans la garrigue et dans les vignes, une manière de débroussailler naturellement : "dans la garigue, on est dans une zone à risque, reprend Julie Archieri. Donc lorsque les brebis pâturent et mangent les herbes rases, cela évite qu'un feu prolifère.

À côté de la viande, l'entreprise produit aussi de la laine, puisque les moutons sont des mérinos d'Arles, un petit complément de revenus pour la ferme. "La laine, on y revient petit à petit, explique Julie Archieri, dans les années 1960, on ne vendait pas la laine, voire même on la brûlait. Désormais on retrouve des entreprises françaises qui re-développent le travail de la laine."