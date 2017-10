Paquet de tabac à 10 euros : des buralistes du Béarn dans la rue à Paris

Plus de 1500 buralistes se sont réunis mercredi à Paris pour manifester contre l'augmentation du prix du paquet de tabac. En 2020, il faudra débourser dix euros. Une quinzaine de buralistes béarnais sont montés dans la capitale pour afficher leur mécontentement.

Entre le ministère de la Santé et l'Assemblée nationale, plus de 1500 buralistes ont protesté contre l'augmentation du prix du paquet de tabac, prévu à 10 euros en 2020. En colère, les professionnels venus de toute la France ont d'abord mené une opération escargot entre Maisons-Alfort et la capitale, avant de déverser plusieurs dizaines de sacs de carottes, symbole de leur profession, devant le ministère de la Santé.

La seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est de créer un marché parallèle. On se sent menacés. La sentence donnée par ce gouvernement est inacceptable— Philippe Coy, le président départemental de la confédération des buralistes.

Les professionnels souhaitent un plan pour lutter contre le marché parallèle, véritable angoisse pour les buralistes béarnais qui subissent déjà la concurrence avec l'Espagne. Ce rassemblement vise à se faire entendre auprès du gouvernement et à ouvrir des négociations. Les buralistes réclament, entre autres, plus de temps avant l'augmentation, afin de trouver des solutions.

D'autres actions à venir

Dès l'annonce du gouvernement en juillet dernier, les buralistes avaient affiché leur mécontentement en masquant des radars automatiques. "L'opération radar était une semonce. Aujourd'hui c'est une démonstration plus musclée de cette colère. Dans les jours à venir, notre message fleurira sur les panneaux publicitaires**"** explique Philippe Coy. Ils ne comptent pas s'arrêter là.