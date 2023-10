Par manque de financements, les Restos du cœur de Vaucluse devront refuser des bénéficiaires

"Si on ne prend pas cette décision, on ne tiendra pas le coup". Jean Vienne le président des Restos du cœur de Vaucluse ne cache pas son inquiétude. Confrontée à l'inflation et un nombre de bénéficiaires en augmentation, l'association est en grande difficulté financière . Au niveau national, le délégué général de l'association, Jean-Yves Troy prévient ce mercredi : "À partir du mois de novembre, nous allons refuser du monde."

Des critères resserrés

Dans le Vaucluse, les critères pour bénéficier de l'aide des Restos vont être resserrés. Les personnes reçues pendant la campagne d'été sont plus précaires que celles aidées pendant l'hiver. Il est donc décidé que les 8.500 bénéficiaires inscrits pour la campagne d'été pourront toujours recevoir de l'aide si leur situation n'évolue pas d'ici cet hiver.

En revanche, ceux qui étaient inscrits pour la campagne d'hiver 2022 mais pas pour la campagne d'été ne pourront pas recevoir de repas si leur situation n'a pas changé. Concrètement, 1.500 personnes pourraient ne pas pouvoir s'inscrire aux Restos cet hiver.

Moins de repas distribués

Pour pouvoir continuer leurs actions, les Restos ont aussi décidé de réduire le nombre de repas distribués par semaine. Jusqu'à présent, une personne seule pouvait recevoir neuf repas par semaine. Ce sera désormais sept repas par semaine. Pour les familles, la règle était de 6 repas par personne et par semaine. Elles n'auront le droit qu'à 4 repas par personne et par semaine.

Ces arbitrages font suite à une décision de l'association au niveau national. "Les Restos du cœur ne sont pas dimensionnés aujourd'hui pour distribuer 170 millions de repas, pour accueillir 1,3 million de personnes puisqu'en un an, 200 000 personnes de plus sont allées taper à la porte des Restos", explique Jean-Yves Troy, le délégué général de l'association. Selon lui, "cette hausse massive et brutale n'est jamais arrivée".