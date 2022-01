Nouvelle Eco : le fabricant isérois de chaussures Paraboot surfe sur le "made in France" mais manque de bras

Paraboot emploie 200 personnes à Saint-Jean-de-Moirans, 140 dans sa manufacture, et 60 dans la société Capuce qui gère ses boutiques. Pour la Nouvelle Eco, son directeur général Eric Forestier livre un état de santé de son entreprise de fabrication de chaussures en cuir haut de gamme et ses pistes de développement pour les années qui viennent.

France Bleu Isère : Pouvez-vous nous donner un état de santé de votre entreprise? On dit que vous êtes victime de votre succès, que vous n'arrivez pas à fournir parce que vous manquez de personnel ?

Eric Forestier : Alors effectivement, l'entreprise va bien. On a quasiment retrouvé aujourd'hui le niveau d'activité et de chiffre d'affaires d'avant le Covid. Donc, de ce point de vue là, tout va bien. Et effectivement, tout va même tellement bien qu'on est en tension sur certains métiers. Il nous manque environ 10 à 15 personnes aujourd'hui au niveau de la manufacture.

Pour quels types de postes?

Il nous manque avant tout des gens qui sont spécialisés, soit au niveau du montage de la chaussure, soit au niveau de la couture. Ce qu'on appelle les couseurs norvégiens, ou la couture Good Year. Ce sont des postes qui sont assez spécialisés et qui sont, hélas, un peu en tension partout en France, puisque les filières de formation aujourd'hui sont peu nombreuses.

Est ce qu'on est obligé de commander pour avoir une chaussure Paraboot ou est-ce qu'on peut en avoir tout de suite ?

Alors sur nos modèles iconiques, la Michael, la Chambord, la Vignon .. tous nos modèles iconiques, on est très tendu. On a encore des stocks. Mais c'est vrai que depuis un an et demi, deux ans, on voit nos stocks diminuer petit à petit. Je dirais que quand on est client, on n'a pas trop de difficulté à trouver une paire de Michael aujourd'hui. Si, par contre, vous êtes commerçante aujourd'hui, commander une paire de Michael, c'est environ 6 mois d'attente.

Vous voulez rajeunir votre image? Vous voulez aussi chausser les plus jeunes ?

Effectivement, Paraboot chausse à la fois les hommes et les femmes, mais aussi les gens de toutes générations. C'est vrai qu'en France, on a une clientèle qui est un peu plus âgée. On va dire les 50 ans et plus. Et aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait au niveau des réseaux sociaux notamment, on a des jeunes qui se tournent vers la marque. Et ça, c'est effectivement un de nos axes prioritaires. C'est d'être capable de chausser les 18 ans et plus. Et finalement, et de chausser toutes les générations.

Ça va dans l'air du temps. Ce sont des chaussures un peu chères, mais que l'on garde longtemps.

Exactement Paraboot est connu pour la solidité et le confort de ses modèles, et on est vraiment dans l'air du temps. Je pense que les jeunes maintenant se tournent à la fois vers le "made in France", mais aussi vers des produits qui sont plus durables et qui sont aussi traçables. C'est à dire que nous, on source nos cuirs, la plupart de nos cuirs en France. On monte et on fabrique nos chaussures ici à Saint-Jean-de-Moirans, et donc les gens savent d'où viennent nos chaussures et d'où viennent les composants.

Vous relancez aussi une chaussure que les montagnards connaissent bien, la Galibier. Pourquoi ?

La Galibier, effectivement, va être relancée, probablement pour le printemps-été 2024. Le marché de l'outdoor explose depuis un certain nombre d'années. Il a encore plus explosé pendant le Covid ces deux dernières années. Les gens ont retrouvé les chemins de randonnée et Galibier a toujours été une marque iconique de la montagne et de la randonnée. Il y a de nombreux modèles de certaines marques de l'outdoor qui ont été inspirés par la marque Galibier. Et donc, nous, on a toute légitimité aujourd'hui à essayer de proposer une chaussure française avec une marque qui a une vraie légitimité puisqu'elle a été créée en 1922, elle aura 100 ans cette année.

Et elle ressemblera à la chaussure qu'on connaissait autrefois, la chaussure en cuir avec les lacets rouges ?

Oui, exactement. On ne pas effectivement pas dénaturer le produit. On va garder le style Galibier et les matériaux nobles comme le cuir. Ça sera une chaussure tout aussi costaud, durable et confortable. Par contre, effectivement, on va la remettre au goût du jour et je pense notamment, par exemple, à son poids. L'aspect légèreté d'une chaussure de randonnée est quand même important. Et c'est vrai que la Galibier telle qu'on la connaît, est quand même un peu lourde aujourd'hui. On va la réactualiser.

Merci Eric Forestier d'avoir répondu à nos questions, on vous souhaite une bonne année 2022 et de trouver les personnes qui pourront compléter vos équipes.

Eh bien, merci beaucoup. Très belle année 2022 également. Et c'est vrai que pour Paraboot, ça se présente bien !