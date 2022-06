Parade des pilotes : la fermeture des bars à 2h est "une contrainte nationale" justifie le maire du Mans

Le maire du Mans, Stéphane Le Foll, invoque des raisons de sécurité pour justifier la fermeture des bars et des restaurants à 2h du matin ce vendredi et non 4h, comme habituellement après la parade des pilotes des 24 Heures. Les forces de l'ordre sont déjà largement mobilisées, rappelle l'élu.