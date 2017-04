Paradis fiscaux: des agences bancaires des Pays de Savoie cibles des Amis de La Terre et d'Attac

C'est une opération nationale d'Attac et des Amis de la Terre à l'occasion de la semaine internationale de lutte contre les paradis fiscaux. Les vitrines de plusieurs agences bancaires ont été badigeonnées de blanc pour dénoncer leurs pratiques d'évasion fiscale. Exemple à Aix-les-Bains.

Des militants des associations Attac et Les Amis de la Terre ont recouvert ce samedi matin les vitrines des agences bancaires de la BNP-Paribas et du Crédit Agricole, pour dénoncer les pratiques d'évasion fiscale de ces groupes français à travers leurs filiales installées dans des paradis fiscaux. " En France, 60 à 80 milliards d'euros échappent chaque année au budget de l'Etat à cause de la fraude et de l'évasion fiscale ", explique le porte-parole des Amis de la Terre 73, Stéphane Chamvert.

Des passant qui partent faire le marché d'Aix-les-Bains font remarquer qu'ils ont d'autres sujets de préoccupation : le chômage, le pouvoir d'achat. " Ces 60 à 80 milliards qui manquent aux caisses de l'Etat français pourraient justement servir à financer des créations d'emploi, des services publics ", répond Stéphane Chamvert.

Tribunal populaire ce samedi matin devant l'agence BNP d'Aix-les-Bains pour dénoncer le procès des "faucheurs de chaises" qui se tiendra le 11 avril © Radio France - B. Dupin

Devant les vitrines de la BNP-Paribas badigeonnées de blanc de Meudon (un matériau naturel qui part très facilement à l'eau, précisent les militants associatifs), les Aixois ont eu droit ce samedi matin à une courte scénette représentant un tribunal populaire. Pour rappeler que la BNP-Paribas poursuit devant la justice le président des Amis de la Terre France qui a participé à une opération d'enlèvement des chaises dans une agence de la banque. Le "faucheur de chaises" sera jugé à Bar-le-Duc le 11 avril prochain.

Les militants associatifs organisent des actions similiares ce samedi à Chambéry, Annecy et Thonon-les-Bains