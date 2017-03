Pardies: après l'annonce de la fermeture de Yara, le village désabusé

Après l'annonce de la fermeture de l'usine Yara lundi dernier, les habitants de Pardies voient leur village se vider petit à petit, sans pouvoir rien y faire.

Il suffit de se promener dans les rues pour s'en rendre compte. Il n'y a personne ou presque, les commerces sont fermés, il n'y a pas un bruit. Depuis la fermeture de Péchiney en 1991, de Célanèse il y a 7 ans, et maintenant de Yara, le village se vide petit à petit.

"Le village va mourir"

En 20 ans, Pardies a perdu 200 habitants. Des jeunes qui partent faute de travail, des familles qui déménagent après la fermeture d'une usine. C'est comme ça depuis le début des années 90 et la fermeture de Péchiney. Et depuis, cela continue, les friches se multiplient dans la rue des usines, et les maisons se vident.

Même chose pour les commerces, il n'y a plus qu'un restaurant, plus de boucher, plus de boulanger, plus de tabac le seul café n'est presque jamais ouvert. Ce jour là, un samedi, seul le marchand de journaux accueille les clients et ils ne sont pas nombreux. Véronique Favre-Novel est venue acheter son ticket de loto. Elle a grandi à Pardies, son père a travaillé à Péchiney, avant de se faire licencier après la fermeture. Et depuis le village est devenu "désertique".

La "malédiction" de Pardies

Et elle n'est pas la seule à faire ce constat, Léo Cazanave a été le coiffeur de Pardies pendant plus de 40 ans, ses enfants ont du partir de la maison faute de travail. Il a vu le village à la grande époque, puis la dégringolade.

On dirait presque une malédiction qui s'est abattu sur Pardies depuis la fermeture de Péchiney. Alors après l'annonce de la fermeture de Yara, tout le monde espère un repreneur. Mais à Pardies, personne n'y croit vraiment.

Reportage à Pardies