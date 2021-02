Pardies : les panneaux photovoltaïques de la friche industrielle sont entrés en service

Il y a quelques années, sur le bassin de Lacq, il y avait une fonderie d’aluminium, et trois bâtiments de plus d’un kilomètre de long. Désormais, des panneaux solaires s’étendent à perte de vue. Au total, d’ici la fin des travaux en 2021, il y en aura plus de 130.000 construits sur 76 hectares. De quoi fournir l’électricité à 61.500 habitants.

Ces trois centrales photovoltaïques (Noguères - Pardies nord, Noguères-Pardies sud, et Bésingrand) se trouvent sur des parcelles non exploitables, sur les anciens terrains de Rio Tinto et Célanèse. Il s’agit d'œuvrer à la reconversion industrielle du bassin de Lacq, en produisant des énergies vertes. Le projet est financé à hauteur de 40 millions d’euros par Total Quadran, une filiale du groupe Total.

Financement participatif

Ces projets ont également bénéficié d’un financement participatif grâce à la contribution d’habitants des communes limitrophes. Les participants percevront ensuite des intérêts. En tout, 1.700.000 euros pour les deux centrales de Noguères-Pardies. Les travaux ont commencé en 2019. La centrale nord fonctionne depuis novembre 2020. Et il n’y a plus qu’à attendre quelques semaines pour celles du sud, selon Patrice Laurent, le président de la communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO). Pour la valorisation de ces espaces, la CCLO pourrait toucher 570.000 euros de recettes annuelles. La fin des travaux est prévu pour la fin de l’année 2021 pour la centrale de Bésingrand.

D’autres projets de valorisation

Sur le reste de ce bassin industriel, plusieurs projets sont déjà avancés comme l’installation de Lidl sur 25 hectares, et 300 emplois à la clé, une unité de méthanisation, un incinérateur de déchets ultimes, les laboratoires des Pyrénées et des Landes.

Reportage de Jeanne Maisiat