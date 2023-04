"Parfois je les privilégie" : les propriétaires d'animaux face la hausse du prix des croquettes

Les produits surgelés (+20% en un an), le rayon frais (+16,5%) et le rayon animalerie (+15%). Voilà le top 3 des produits dont le prix augmente le plus selon notre enquête "Panier France Bleu" menée avec le cabinet Nielsen IQ, dans ce contexte d'inflation particulièrement important depuis les débuts de la guerre en Ukraine.

Le prix des croquettes pour chiens et chats a explosé de près de 18% sur un an. La faute à l'augmentation du prix des matières premières (viande, céréales) mais aussi à un processus de fabrication très énergivore.

Pour les propriétaires : changement de marques et sacrifices

Quand on possède un croisé entre berger australien et un berger allemand comme Rémy, rencontré sur le parking d'une animalerie de Geispolsheim, cette hausse du prix on la voit immédiatement. "On lui achète un paquet de 12 kilos de croquettes tous les mois. Le sac coûtait 60€ environ et on a vu au fur et à mesure des mois que le prix augmentait, pour passer au-delà des 70€. Ça nous a incité à acheter une autre marque de croquettes moins chères. Et en plus il les préfère, c'est tout bénef'" rigole Rémy.

Pour le chien et les deux chats qu'elle a recueillis, Nathalie va elle encore plus loin. "Je prends les croquettes les moins chers d'une marque de distributeur en supermarché. Je ne fais pas attention à ce qu'il y a dedans même si je sais que ce n'est pas forcément très bon. Mais je n'ai pas le choix".

Pour réduire la note, elle fait les courses en gros, fait jouer les promotions. Mais les jours qui suivent ces grosses courses sont souvent plus difficiles financièrement. "Je sais que je ne vais pas acheter ce que j'aimerais manger. Parfois je privilégie mes animaux à moi", reconnait-elle.

Mais pour beaucoup, pas question de transiger sur la qualité de la nourriture achetée pour leurs boules de poils. "On veut ce qu'il y a de mieux pour lui, parce que c'est notre bébé" admet Catherine, heureuse propriétaire de Milo, un Yorkshire. Myriam de son côté a décidé de donner directement la matière première à son chat. "Je lui achète du poisson surgelé dans les magasins hard discount. C'est beaucoup moins cher et je pense que c'est meilleur pour sa santé."

Elle achète aussi des endives pour son lapin "qui adore ça". Mais remarque que là encore, l'inflation passe par là et que son lapin gourmet lui coûte plus cher depuis plusieurs mois.