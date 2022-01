Pari réussi pour le cabaret Le Bambino à Bergerac

Il y avait un terrain favorable à Bergerac quand le Bambino a vu le jour en lieu et place du Music Hall. La réputation de ce dernier n'était plus à faire. Le Bambino a ouvert le 11 juin 2021 en pleine crise du Covid et a fait le choix de ne pas refermer ses portes. Cyril Laparre, le directeur artistique du bambino, était l'invité de la Nouvelle Eco ce mercredi dans le 6/9 de France Bleu Périgord.

Revue à plumes, concerts et spectacles pour enfants

Le cabaret propose une revue à plumes dans la plus pure tradition avec deux heures de show, de la couleur et des danseurs (souvent issus du Music Hall) qui font preuve d'une grande énergie.

Le bambino propose également pour cette saison deux soirées concert avec 14 musiciens. notamment un concert avec trois chanteuses pour interpréter des chansons de Johnny Halliday. trois spectacles pour enfants également dont un a été présenté pour Noël.

Réservations sur le site du Bambino