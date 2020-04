120 salariés d'Enedis Paris sont sur le terrain pour permettre la distribution d'électricité

Pas de confinement pour Enedis ! Pour s'assurer que les hôpitaux, supermarchés et foyers confinés aient de l'électricité, une centaine d'agents sont sur le front à Paris, a expliqué ce lundi matin sur France Bleu Paris Benjamin Merabti, porte-parole d’Enedis à Paris. "Les hôpitaux, les personnes hospitalisées à domicile, les maisons de retraite sont, pour Enedis, des clients prioritaires aujourd'hui", assure-t-il.

"Le réseau est fiable et robuste", selon le porte-parole d'Enedis Paris

"La distribution de l’électricité est clairement un service essentiel pour alimenter les hôpitaux, les commerces et les foyers qui sont confinés", estime Benjamin Merabti. Depuis le début du confinement, l'entreprise a dû recentrer ses activités sur "ses missions essentielles, à savoir la conduite et la surveillance du réseau sept jours sur sept et 24 heures sur 24, mais aussi les dépannages sept jours sur sept et 24 heures sur 24 et la gestion de chantiers urgents comme par exemple le branchement de l’installation médicale".

Pour effectuer ces missions, 120 salariés "sont sur le terrain chaque jour". D'autres employés travaillent depuis chez eux : "parmi nos 1 200 salariés, plus de 40% d’entre eux sont en travail à distance pour faire fonctionner l’entreprise, pour organiser la logistique et 18% de ces salariés sont mobilisables et en capacité d’intervenir à tout moment en cas de besoin", explique Benjamin Merabti.