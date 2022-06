Paris : 145 emplois menacés par la fermeture de deux magasins d'habillement C&A

La direction de C&A France a annoncé le 31 mai la fermeture de deux magasins de l'enseigne d'habillement. Elle aurait lieu le 31 décembre et 145 emplois, indique le syndicat FO. La prochaine réunion du CSE le 7 juin devrait permettre d'affiner le plan social et le devenir des salariés.

La direction de l'enseigne d'habillement C&A a annoncé le 31 mai aux salariés la fermeture programmée de deux magasins parisiens dans lesquels 145 emplois se retrouvent menacés, a-t-on appris jeudi auprès de la direction et de source syndicale.

Un plan social pour deux magasins C&A à Paris

Ces magasins sont situés boulevard Haussmann et la rue de Rivoli pourraient fermer le 31 décembre 2022. Après ces fermetures, C&A n'aurait plus que deux magasins à Paris à Montparnasse et à La Défense.

"L'entreprise s'est positionnée sur des options de reclassement, d'accompagnement pour des formations, des mobilités en province", indique Gilles Gondouin de FO, deuxième syndicat derrière la CGT.

La prochaine réunion du CSE le 7 juin devrait permettre d'affiner le plan social et le devenir des salariés. "Il y a actuellement une quarantaine de postes à pourvoir dans le groupe mais cela concerne essentiellement la logistique et c'est sur l'ensemble du territoire", a assuré Maria Rodrigues (FO).

Des difficultés financières

"La direction se cache derrière des difficultés financières connues depuis près d'une décennie mais qu'elle pensait pouvoir contourner avec une technique de négociations des baux", dénonce FO dans un communiqué. "Même si la direction de C&A France feint l'ignorance, la direction du groupe a largement communiqué dans les autres pays de l'Europe sur sa volonté de développer la vente en ligne, il y a donc à craindre que d'autres projets soient dans les tuyaux", alerte encore le syndicat.

C&A est l'un des principaux acteurs de la mode et du prêt-à-porter en Europe, avec près de 1.400 magasins dans 18 pays européens et environ 23.000 employés. En France, l'enseigne compte 20 boutiques et quelques dizaines de corners, selon le site spécialisé FashionNetwork qui rappelle que 336 postes y ont été supprimés ces deux dernières années.