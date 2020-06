Déconfinement : à Paris, le secteur du tourisme s'apprête à accueillir ses premiers visiteurs

Depuis le début du déconfinement, les monuments, châteaux, musées, rouvrent peu à peu au public un peu partout en Île-de-France et à Paris. Cette semaine, le musée Marmottan Monet et le musée de la Monnaie à Paris ont par exemple rouvert leurs portes ce mardi. Alors ce premier week-end est-il un test pour le tourisme à Paris ? "Pas tout à fait", répond Corinne Menegaux sur France Bleu Paris, directrice générale de l'office du tourisme de Paris.

"Les restaurants ne sont pas complètement ouverts, on est tout au début du déconfinement, l'Île-de-France, même si elle est déconfinée, n'est pas encore la zone touristique, celle préférée des premiers week-end. Les Parisiens veulent plutôt s'échapper, plutôt que le contraire", analyse-t-elle. Les musées commencent à rouvrir petit à petit.

Le musée du Louvre pour début juillet

Le centre des musées nationaux devrait rouvrir à partir du 15 juins ses monuments comme l'Arc de Triomphe, la Conciergerie, la Tour Eiffel, elle, vise le 15 juin. "Aujourd'hui, beaucoup de musées ont pu rouvrir ce qui a permis de redécouvrir le patrimoine et l'intérêt touristique de la ville de Paris", estime Corinne Menegaux.

Le secteur du tourisme se tient prêt mais reste mitigé "parce que les choses semblent s’accélérer. On attend l'annonce de l'ouverture des frontières européennes (15 juin, ndlr). On attend cette activité touristique mais on s'attend tous à un été réduit par rapport aux étés précédents. Les français voudront surement aller à la campagne et les grandes villes ne seront pas forcément les premières destinations, même si on a la chance à Paris de bénéficier de beaucoup de balades extérieures", souligne la directrice générale de l'office du tourisme de Paris.

Les choses vont revenir à la normale au fur et à mesure de la levée des mesures restrictives - Corinne Menegaux directrice générale de l'office du tourisme de Paris.

L'Île-de-France reste en orange sur la carte sanitaire, l'une des régions les plus touchées par l'épidémie. Alors qu'en est-il des étrangers qui viennent souvent à Paris ? Sont-ils source de revenu pour le tourisme francilien ? "La contribution touristique des étrangers est très importante comme les Américains et les Asiatiques, après la majorité du tourisme en France est maintenu par le territoire national, 50% en France et 50% à l'international. Avec du tourisme d'affaire également", note Corinne Menegeaux.

Cet été, elle estime que le tourisme parisien sera à 30% de son activité. "Les choses vont revenir à la normale au fur et à mesure de la levée des mesures restrictives. On a tous travaillé sur les protocoles sanitaires pour rassurer les visiteurs (...) ce qui va être le plus important ça va être le fait de faire de activités à l'extérieur", conclut-elle.

Des visites possibles dès ce week-end

A partir de ce samedi, les visiteurs pourront à nouveau parcourir le parc et le château de Versailles. La semaine prochaine, le musée du quai Branly rouvrira ses portes. En revanche, les expositions temporaires ne reprendront qu'à partir du 30 juin. Il faudra attendre fin juin également pour pouvoir retourner au musée d'Orsay, qui rouvre le 23 juin, tout comme le musée des arts décoratifs.

En dehors des musées, il y a également le jardin des plantes qui rouvre ce vendredi. Les promeneurs vont pouvoir retrouver ses 24 hectares de verdure en plein Paris. La Ménagerie, le zoo du jardin des plantes, lui ne sera accessible qu'à partir de lundi. Quant aux grandes serres, elles rouvriront le 24 juin.