Paris 2024 : opération séduction lancée pour les sites qui hébergeront les délégations étrangères

Les vacances auront été courtes. Une semaine après la fin des jeux olympiques de Tokyo, les délégations du monde entier se remettent au travail pour ....Paris 2024. Elles sont en train d'étudier le catalogue des sites de préparation et d'accueil en Ile-de-France. Littéralement un grand catalogue dans lequel elles choisissent leur camp de base et d'entrainement pour les prochaines olympiades en France.

Pour les lieux sélectionnés c'est une étape très importante évidemment. A Fontenay en Parisis dans le Val d'Oise, par exemple, si les écuries du domaine de la couture sont choisis par une nation, il faudra être prêt dès les prochaines semaines.

Top chrono pour la fin des travaux

C’est une vraie opération séduction qui a commencé pour Alexia Seynhaeve-Zimmer à la tête de l’entreprise Environnement Equestre. A l’année, cette passionnée d’équitation est experte en aménagement équestre et ses écuries de Fontenay-en-Parisis sont son showroom pour ses clients. A l’annonce des Jeux Olympiques de Paris 2024, la cheffe d’entreprise a saisi une opportunité unique : agrandir ses écuries et devenir lieu de préparation et d’accueil à une délégation étrangère. « Il a fallu monter un gros pavé, un dossier de candidature énorme répertoriant tous les atouts du site, un domaine privé en l’occurrence, détaille Alexia Seynhaeve-Zimmer. Nous ne sommes pas un poney club, nous ne recevons pas de public donc on propose un lieu discret, à huis clos pour être au calme, ce sera important pour les athlètes. Avec une présence sur le site jour et nuit, une proximité avec les meilleures cliniques vétérinaires et le lieu des épreuves, Versailles. »

Il a par exemple fallu renseigner la pluviométrie de la dernière année, détail important pour les délégations pour savoir un peu d’avance quel type de sol elles trouveront chez nous pour leurs chevaux.

A Fontenay-en-Parisis, les écuries du domaine de la couture pourront accueillir 11 chevaux dans des box spacieux, fabriqués avec les mêmes matériaux et équipements qu’à Tokyo. Les délégations disposeront d’une piste d’obstacle, d’une salle de soin, d’une sellerie, d’une salle de briefing et d’un espace restauration. « On s’adaptera à leurs exigences. Est-ce qu’elles voudront être servies par un traiteur ? Ou faire venir leur propre chef ? On est ouvert à tout et on organisera », prévoit l’ancienne salariée en événementiel.

Les écuries du domaine de la couture pourront accueillir 11 chevaux participants aux Jeux Olympiques de Paris 2024. © Radio France - Faustine Mauerhan

Pourront au futur car pour l’instant, il faut imaginer tout ça. Le bâtiment est terminé mais « il reste à poser les portes, les fenêtres, l’électricité, les sols et les abreuvoirs », reconnaît-elle. Mais « les travaux auront bien avancé d’ici la rentrée. »

Des visites techniques par des émissaires

Car c’est déjà dans les prochaines semaines que tout ce décidera pour 2024. « Des émissaires vont être envoyés qui viendront visiter les lieux choisis sur le catalogue. Ils viendront visiter eux-même pour enfin acter leur venue », espère Alexia Seynhaeve-Zimmer. « On les accueillera avec plaisir, à leur rythme. Voudront-ils venir dès 2021, 2022, 2023 pour des stages de préparation, pour prendre leurs habitudes à l’occasion de compétitions en France ou en Europe proche ? Ou voudront-ils seulement s’installer ici à l’approche des Jeux en eux-même ? » Ce sera « l’avant JO », une notion chère au comité olympique de Paris 2024. Les organisateurs tiennent en effet à faire vivre les valeurs de l’olympisme dès aujourd’hui, pendant les Jeux évidement mais aussi après !

Visuel de la carrière d'honneur du futur pôle équestre de compétition de Fontenay-en-Parisis. - Influence paysage

Un pôle équestre de compétition

Message bien reçu par la gérante du domaine de la couture. Avec son mari, en plus de l’accueil d’une délégation, ils prévoient la construction d’un pôle équestre de compétition sur une partie de leur terrain. Un site de 16 hectares qui proposera quatre carrières de compétition et de détente pour les chevaux. Un projet à plusieurs millions d’euros que le couple financera seul, tout comme ses écuries pour 2024. En tant que site privé, ils n’ont droit à aucune subvention de la part du comité olympique, mais sont soutenus dans leur projet par le département du Val-d’Oise.