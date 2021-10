JO de Paris 2024 : Village des athlètes, Arena, centre aquatique... les chantiers olympiques avancent

Nous serons, ce samedi 30 octobre 2021, à 1.000 jours du début des Jeux Olympiques de Paris. Le plus grand événement sportif au monde se déroulera du 26 juillet au 11 août 2024. Les Jeux Paralympique sont programmés du 28 août au 8 septembre.

La majorité des épreuves se dérouleront en Ile-de-France où plusieurs sites sont en cours construction actuellement. Malgré la crise sanitaire, la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, assure que le calendrier est respecté.

Les plus gros chantiers en construction en Seine-Saint-Denis

Le village olympique, le plus grand chantier "mono-site" en cours de réalisation, s'étend sur 300.00 mètres carrés, soit 70 terrains de football, à cheval entre les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen et L'Île-Saint-Denis. La phase de déconstruction s'achève et dès l'an prochain on devrait voir les premiers logements sortir de terre, ceux où vivront les 15.000 athlètes attendus pour ces JO. Le village sera transformé ensuite en quartier d'habitation.

Pareil pour le village des médias, à Dugny. Les différents recours juridique des opposants et des associations environnementales ont finalement été rejetés en juillet dernier et les travaux ont pu reprendre cet été avec un peu de retard certes, mais rien de dramatique, la Solideo ayant prévu une marge de retard potentiel dans son calendrier.

Enfin, le centre aquatique olympique (CAO), le plus grand site sportif construit spécialement pour ces Jeux, devrait être livré comme prévu en décembre 2023 à Saint-Denis. Il accueillera les épreuves de natation synchronisée, de plongeon et de water-polo.

62 ouvrages pour un budget global de 3,2 milliards d'euros

D'autres travaux sont en cours à Paris, avec la construction de l'Arena à la Porte de la Chapelle, qui recevra les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique alors que le Grand Palais lui est en rénovation. L'escrime et le taekwondo se joueront sous sa grande verrière. Enfin, dans les Yvelines, à Élancourt, des travaux d'aménagement seront réalisés sur la colline d'Élancourt où se courront les épreuves de VTT.

Au total, la Solideo supervise la réalisation ou la rénovation de 62 ouvrages pour un budget global de 3,2 milliards d'euros dont 1,55 milliards d'euros d'argent public (collectivités + État). L'autre moitié est financée par des fonds privés. Au pic de l'activité, au printemps 2022, 11.000 ouvriers seront mobilisés sur les chantiers de Paris 2024.