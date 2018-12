Paris : 246 entreprises touchées par les dégradations commises samedi lors des manifestations gilets jaunes

La Chambre de Commerce Paris Ile-de-France a fait les comptes. 246 entreprises ont été dégradées samedi lors de la manifestation des gilets jaunes dans la capitale. Des dégâts constatés principalement dans VIIIe et XVIIe arrondissement.

Paris, France

144 entreprises ont été fortement impactées, qu'il s'agisse de vitrines détruites, ou de magasins "pillés", 102 plus légèrement, avec des vitrines étoilées, fendues ou rayées, des tags,ou des jets de peinture. C'est le bilan établi par la CCI Paris Ile-de-France

Des dégâts constatés principalement dans VIIIe et XVIIe arrondissement

La Chambre de Commerce a pendant deux jours arpenté les rues de la capitale et a constaté que les dégâts constatés étaient principalement localisés dans les secteurs suivants : quartier Haussmann // quartier St Augustin // St Honoré - Rivoli // St Lazare - Grands magasins // Opéra – Vendôme - St Honoré - Rivoli (de Tuileries à Concorde) // Kléber - Trocadéro - Victor Hugo - Poincaré // Hoche – Friedland - Champs Elysées (et les rues parallèles et adjacentes) // Marceau - George V – Montaigne - Champs-Elysées // Grands Boulevards – Bourse - Réaumur // quartier République // quartier Bastille - St Paul - Le Marais // Sud du 17ème arrondissement – Ternes – Courcelles - Wagram // Rive Gauche : 7ème arrondissement (rue St Dominique, La Tour Maubourg, Quai d’Orsay).

Beaucoup de pillages

Les magasins les plus touchés sont des agences bancaires, des opticiens, des pharmaciens, des commerces d’articles de sport, de matériels technologiques et de vêtements.