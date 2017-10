Paris : 251 logements sociaux prévus près des Invalides

Paris, la préfecture de Région et le ministère des Armées ont signé lundi 16 octobre 2017 un accord pour que les terrains et les bâtiments de l'îlot Saint Germain dans le 7e arrondissement soient cédés à la ville de Paris. Sur ce site, près des Invalides, 251 logements sociaux vont voir le jour.

Les négociations pour que la ville de Paris puisse récupérer les terrains et les bâtiments de l'îlot Saint Germain (ex ministère des Armées) dans le 7e arrondissement, ont duré plus de deux ans. Mais depuis une semaine l'affaire est réglée. La préfecture de Région, le ministère des Armées et la ville de Paris se sont mis d'accord. Le montant de la cession est de 29 millions d'euros. Cet accord va permettre à la ville de Paris de développer le parc de logements sociaux dans le quartier des Invalides. Une bonne nouvelle dans une région qui souffre de pénurie d'offres de logements

Le site sera disponible dès le 31 décembre 2018. Une partie revient à la ville de Paris qui va construire 251 logements sociaux. Les agents du ministère des Armées occuperont 10% de ces logements qui leur seront réservés. Le reste sera ouvert à différentes catégories de revenus. Une crèche et un gymnase seront aussi construits pour améliorer la qualité de vie des habitants.

L'Etat cédera l'autre partie du site à des opérateurs et des investisseurs qu'il aura désignés en vue de valoriser au mieux son patrimoine tout en respectant le PLU (Plan Local d'urbanisme) de la ville.