Paris : 300 personnes dont 30 familles sans logements investissent un batiment de la chambre de commerces

Depuis ce vendredi, 300 personnes dont 30 familles sans logis ont investit un bâtiment inoccupé de la CCIP dans le 10e arrondissement de Paris. La police s'est déployée autour du bâtiment. Une action à l'initiative de l'association Droit Au Logement (DAL) à la fois symbolique et politique.

L'action s'est faite de manière confidentielle ce vendredi. Deux jours plus tard, le DAL et une trentaine d’associations et syndicats ont décidé de la rendre publique. Ils demandent à ce que cette trentaine de familles soit relogée dans les plus brefs délais. En attendant elles occupent les 15.000 mètres carrés de ce bâtiment désaffecté de la rue Léon Jouhaux près de la place de la République.

Ce sont 15.000 M2 qui sont vident et qui pourraient accueillir les nombreux sans-abris que l'on a dans notre capitale - Jean Baptiste Euraud, porte parole du DAL

Les collectifs et associations se se sont déployés sur les toits © Radio France - Aurore Jarnoux

"Un quartier général du mouvement social"

Avec une trentaine d'associations et syndicats, le DAL lance le collectif "Nos droits contre leur privilèges". "Nous voulons dénoncer les inégalités et montrer notre détermination" explique Jean Baptiste Euraud, porte parole du DAL que nous avons joint sur place. "Cette action vise à interpeller et rentrer de plein pied dans la campagne présidentielle afin de ramener ces questions qui sont marginalisées du fait des affaires (qui touchent certains candidats - NDLR)"

La police est déployée autour du bâtiment, elle pourrait procéder à l'évacuation des occupants.