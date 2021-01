Paris : contre la fermeture des théâtres et des restaurants, des comédiens revisitent Le Tartuffe de Molière

Un extrait "revisité" du Tartuffe de Molière a été joué dans un restaurant fermé et projeté sur la façade du théâtre du Petit Saint-Martin hier soir dans le 10e arrondissement de Paris. Une mobilisation dans la bonne humeur pour dénoncer la fermeture des lieux culturels et des restaurants.

Faute de pouvoir jouer en salle, des comédiens ont joué samedi soir un extrait de la célèbre pièce de Molière "Le Tartuffe" dans des conditions un peu particulières. Le spectacle s'est en effet déroulé à huis clos dans un restaurant. Mais la performance, filmée, a été projetée sur une façade du théâtre du Petit Saint-Martin situé rue Boulanger dans le 10e arrondissement.

Cette initiative vise à illustrer l'esprit de solidarité qui règne entre les professionnels du spectacle et ceux de la restauration qui protestent contre leur fermeture. C'est donc en pleine rue au milieu des passants et des voitures que le spectacle commence. Sur la façade du théâtre est projetée l'image des comédiens qui interprètent un scène du Tartuffe. Ou plus exactement, ils jouent une troupe sensée répéter une scène du Tartuffe. "Mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont obnubilés par le fait que de toute façon ils ne le joueront jamais" explique Samuel Schurin, comédien et membre de la coordination des intermittents et précaires.

Interdire les musées mais autoriser les Galeries Lafayette, c'est bien un choix politique

Ce postulat donne prétexte aux comédiens pour parler de l'actualité et de la fermeture des lieux culturels. "C'est un choix voulu et assumé pour dénoncer les décisions de ce gouvernement qui masque un problème politique en mettant en avant un problème sanitaire". Samuel Schurin veut "mettre en avant" ce qui relève selon lui de "l'inégalité de traitement". "Il ne s'agit pas de nier le Covid-19 mais de dire qu'interdire les musées mais autoriser les Galeries Lafayette ou les BHV, c'est bien un choix politique."

Les comédiens sont filmés en direct depuis un restaurant voisin. L'établissement appartient à David Zenouda, fondateur du mouvement "Restons Ouverts". "L'idée était d'organiser une sorte de rencontre entre le monde de la restauration, de l’événementiel et celui de la culture par ce qu'on est tous fermés et logés à la même enseigne et on essaye en vain de se battre pour pouvoir rouvrir." Un message reçu cinq sur cinq par les spectateurs qui, comme Julie, en ont bien profité : "De voir un peu de théâtre ça fait du bien après presque trois mois de sevrage !", s'exclame la jeune femme. Mais cette joie n'est que passagère, il faut maintenant vite rentrer car le couvre feu se profile. Cette soirée au théâtre aura été de courte durée...