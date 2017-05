Paris : des avocats vous aident gratuitement à remplir vos déclarations d’impôts

Vous devez envoyer vos déclarations de revenus pour l’année 2016 d’ici le 17 mai pour la version papier, avant le 6 juin si vous le faites par internet. Ce jeudi, des avocats fiscalistes du barreau de Paris ont offert des consultations gratuites dans toutes les mairies d’arrondissements.

Le barreau de Paris a renouvelé cette année son opération de consultations gratuites dans toutes les mairies d’arrondissements de la Capitale afin d’aider les contribuables à remplir leurs déclarations de revenus pour 2016. Les avocats fiscalistes ont donc reçu des dizaines de personnes, chargées de leur déclaration pré-remplie, de leurs avis de dons aux associations, ou encore de leurs taxes foncières.

L’avocat fiscaliste peut ainsi analyser les différents problèmes rencontrés – trouver la bonne casse où déclarer telle ou telle information – recalculer, ou encore rassurer les usagers.

Faire sa déclaration sur internet devient une obligation

A partir de 2017, la déclaration de revenus doit normalement se faire sur internet pour tous les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 28.000 euros et qui sont équipés d’internet. Dans les faits, les usagers sont loin d’être tous prêts à passer à la version numérique, même s'ils sont de plus en plus nombreux : l’an passé 18 millions de français ont fait une déclaration sur internet, soit +23% par rapport à 2015.

Des avantages :

- la télé-déclaration vous laisse plus de temps, ainsi vous avez jusqu’au 6 juin en ligne contre 17 le mai pour le papier

- elle est déjà pré-remplie (comme la version papier que vous recevez)

- vous pouvez faire des modifications autant de fois que vous voulez jusqu’à la date limite

- vous obtenez une estimation directement après avoir rempli voir déclaration

Et des exceptions :

Mais rassurez-vous, la règle n’est pas encore drastique, l’Etat se laisse quatre ans pour que la généralisation soit complète. D’ici là, si vous ne déclarez pas en ligne deux années de suite vous recevrez une amende de ... 15 euros. A noter aussi que la loi prévoit que les personnes qui ne peuvent ou ne savent pas utiliser internet ne seront pas soumises à l’obligation.

Et si vous avez encore un doute, les experts comptables parisiens vous offrent à leur tour une consultation gratuite du 15 au 23 mai à l’Ordre des experts comptables de Pris, dans le 8e arrondissement.