Paris : des dizaines de milliers de personnes rassemblées pour dire non à la violence faites aux femmes

De l'Opéra en direction de la place de la Nation, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes marchent ce samedi pour dire non aux violences faites aux femmes. plusieurs personnalités dont les actrices Julie Gayet, Alexandra Lamy et Muriel Robin notamment défilent en tête du cortège.