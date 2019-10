Paris : des milliers de pompiers attendus pour une manifestation nationale

Une manifestation nationale de pompiers est organisée ce mardi à Paris. Ils réclament notamment une revalorisation salariale, ainsi que des garanties face aux agressions et sur le maintien de leur retraite, alors que la réforme du gouvernement se profile.

Du Périgord, de l'Yonne, du Limousin, de Meurthe-et-Moselle : plusieurs milliers de sapeurs-pompiers professionnels sont appelés à manifester ce mardi à Paris, dans le cadre d'une journée d'action nationale. Le défilé doit démarrer à 14h la place de la République pour s'achever vers 18h place de la Nation. Les pompiers, qui ont engagé un mouvement de grève en juin réclament notamment une revalorisation salariale et une hausse des effectifs. Ils souhaitent ainsi obtenir des garanties face aux agressions, et sur le maintien de leur retraite, menacée par la réforme du gouvernement.

"Personne n'a répondu à nos attentes"

"Nous allons manifester car ni le gouvernement, ni les collectivités locales qui financent les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) n'ont répondu à nos attentes", a expliqué à l'AFP André Goretti, président du FA/SPP-PATS, premier des neuf syndicats de pompiers professionnels, qui appellent tous à manifester.

Selon ces organisations, la grève a été suivie ces derniers mois dans 90% des SDIS. Devant l'Assemblée nationale cet été, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait, lui, avancé un chiffre de "5%" de grévistes. Partout en France, des casernes se sont mises en grève ces dernières semaines et des rassemblements locaux ont été organisés.

On n'a rien obtenu depuis le début du mouvement en juin - Yannick Tenesi, syndicaliste SNSPP-PATS

Les syndicats réclament au niveau salarial une revalorisation de la prime de feu (28% du salaire de base, contre 19% actuellement) à hauteur des primes de risques accordées aux policiers et gendarmes, ainsi qu'une meilleure protection face aux agressions dont le nombre augmente chaque année.

Un rassemblement de pompiers en grève dans le Val-d'Oise, en août dernier. © Maxppp -

"On n'a rien obtenu depuis le début du mouvement en juin. Malheureusement, le gouvernement, qui fixe et peut modifier les règles, et les collectivités locales, qui nous payent, se renvoient la balle sur ces sujets", a déploré Yannick Tenesi, secrétaire général du SNSPP-PATS, un autre syndicat mobilisé.

Des personnels des urgences appellent à rejoindre le cortège

Plusieurs appels à rejoindre le cortège des pompiers ont par ailleurs été lancés par des syndicats du secteur hospitalier, des urgentistes (Amuf, collectif inter-urgences) et des médecins chefs de services (collectif inter-hôpitaux), eux-mêmes grévistes depuis plusieurs mois. Le 2 octobre dernier, des milliers de policiers avaient à leur tour défilé dans les rues de la capitale, pour défendre leur régime de retraite et alerter sur leur mal-être et leurs conditions de travail.

Les pompiers professionnels représentent environ 16% des 247.000 pompiers français (environ 40.000 personnes).