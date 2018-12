Paris : des salariés du commerce manifestent devant le centre Beaugrenelle pour réclamer des hausses de salaire

Paris, France

Plusieurs centaines de salariés du commerce ont manifesté ce mercredi à Paris à l'appel de la CGT pour "les salaires, l'emploi et les conditions de travail". Ils se sont rassemblés ce matin devant le centre commercial Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de Paris. Ils ont réclamé des augmentations de salaire "plutôt qu'une prime exceptionnelle".

La CGT a appelé les manifestants à faire désormais la grève dans leurs entreprises. "Seule la grève pourra aboutir à des résultats", a affirmé Amar Lagha, secrétaire général de la CGT commerce qui a aussi critiqué un dispositif qui permet aux magasins d'ouvrir le dimanche et en soirée jusqu'à minuit.

Manifestation à l'appel de la CGT Commerce devant le centre commercial Beaugrenelle qui permet l'ouverture des magasins le dimanche. 19 décembre 2018. © Radio France - Benjamin Illy

"Macron, y en a marre", "Macron démission" ou "Macron, tes lois, on n'en veut pas", ont scandé les manifestants dans la lumière et la fumée rouges de fusées de détresse et de fumigènes. Un cordon de CRS avait été déployé autour du centre commercial, situé en zone touristique internationale.

Quelques salariés des transports, avec le secrétaire général de la CGT Transports Fabrice Michaud, et cheminots étaient venus "en soutien".

Le centre commercial qui était fermé mercredi en fin de matinée a rouvert vers 15h00.