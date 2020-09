Paris : deux des trois magasins Fauchon vont fermer leurs portes, 77 salariés licenciés

Le plan de redressement de Fauchon a été adopté mercredi par le tribunal de commerce de Bobigny. Il acte la fermeture de deux des trois boutiques emblématiques situées place de la Madeleine à Paris et le licenciement de 77 salariés sur 107.

Le traiteur Fauchon, célèbre pour son épicerie fine, va fermer deux de ses trois magasins place de la Madeleine à Paris, ce qui entraîne 77 licenciements. Le tribunal de commerce de Bobigny "a approuvé le plan de continuation" présenté par l'entreprise mercredi. L'entreprise, créée il y a 134 ans, n'emploiera donc plus que 30 salariés, contre 107 jusqu'ici.

Fauchon plombé par la crise sanitaire

Les activités parisiennes du traiteur avaient vu leur chiffre d'affaires baisser depuis quatre ou cinq ans, avec les attentats de 2015, les mouvements sociaux et les grèves de Noël 2019, une période où Fauchon réalise 30% de son chiffre d'affaires annuel, avant que la fermeture administrative imposée par le Covid ne leur donne le coup de grâce. Fauchon va désormais "recentrer son activité sur des modes de vente plus en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs, à Paris, en France et dans le monde", selon son actionnaire principal l'entrepreneur Michel Ducros.

Le traiteur, qui compte cinq autres filiales employant quelque 1.500 salariés, gère actuellement 73 boutiques, points de vente et restaurants dans le monde, dont 30 au Japon, trois en Corée, six en Europe, deux au Chili, 15 au Moyen-Orient et, en France, 17 exploités en franchise.