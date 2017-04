Paris : dix chauffeurs de VTC demandent à devenir salariés d'Uber

Dix chauffeurs de VTC (voiture de transport avec chauffeur) iront aux prud'hommes vendredi matin à 11h à Paris. Ils demandent la requalification de leur emploi. Ils veulent devenir salariés d'Uber, une plateforme internet qui met en contact clients et conducteurs.

Dix chauffeurs de VTC (voiture de transport avec chauffeur) veulent devenir salariés d'Uber, une plateforme internet qui met en contact clients et conducteurs. Ils déposent leur dossier vendredi matin, à 11h, aux prud'hommes à Paris. Ils demandent la requalification de leur emploi. Ils estiment qu'ils ne sont pas indépendants mais qu'ils dépendent d'Uber.

Selon Saya Baaroun, syndicaliste SCP-VTC, "l'ubérisation consiste à mettre les gens en indépendant et de les attirer avec des primes au début. Ensuite, plus vous les attirez, plus vous cassez les prix". Pour le syndicaliste, plus les prix deviennent bas, plus les chauffeurs doivent faire d'heures pour payer le crédit de leur voiture par exemple. Il y a des risques d'accidents parce que les chauffeurs sont épuisés, affirme le syndicaliste. Les chauffeurs demandent de meilleurs tarifs pour les courses.

Jeudi, les chauffeurs de VTC ont manifesté devant les locaux de la plateforme Chauffeur privé à Issy-les-Moulineaux. Ils ont accroché des mannequins pendus par une cravate rouge pour exprimer leur colère envers leur plateforme partenaire. Pour Saya Baaroun, "Uber est un monstre et Chauffeur privé est le jumeau du monstre".