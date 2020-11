Paris : éboueurs et égoutiers sont en grève illimitée

La grève mobilise 20% des éboueurs et égoutiers de la capitale. Ils ont arrêté le travail mardi et ils ont manifesté devant le siège de la direction de la propreté dans le 13e arrondissement de Paris. La tension a été très forte.

Colombe Brossel l’adjointe à la maire de Paris en charge de la propreté a indiqué que mardi "le ramassage des poubelles a été impacté à 50 %".

Mardi les manifestants sont montés sur le toit. Une soixantaine d'entre eux a passé la nuit sur place.

Régis Vieceli éboueur et secrétaire général du syndicat CGT-FTDNEEA explique à France Bleu Paris : "Les cas contacts ne sont plus confinés, ils continuent à bosser même s'ils ont été en contact avec un travailleur positif au Covid. Le 12 novembre on en était à 400 cas Covid dont 25 qui ont été hospitalisés. On n'a pas envie de bosser à 30 ou 40, les uns sur les autres." Le syndicaliste met en avant le non respect des horaires décalés, le manque de protection individuelle et la désinfection des locaux qui dit-il "est plus ou moins bien faite".

La mairie condamne les dégradations faites mardi mais elle indique que le dialogue n'est pas rompu.

A Paris, 3.000 tonnes de déchets sont produites chaque jour. La collecte est mixte : une partie des arrondissements est gérée en régie municipale et une autre partie par des entreprises privées.