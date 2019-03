Paris Ile-de-France : fermeture de sept Castorama et Brico Dépôt d'ici 2020

Les salariés de Castorama et Brico Dépôt sont inquiets. Six Castorama et un Brico Dépôt à Paris et en Ile-de-France, sur les 11 magasins concernés en France, devraient fermer leur porte. Selon les syndicats présents au CE extraordinaire de ce mercredi, 789 postes sont concernés.

Les salariés de Castorama et Brico Dépôt sont sur la sellette. Le groupe britannique Kingfisher, propriétaire des deux enseignes françaises de bricolage, a annoncé son bilan financier ce mercredi matin au cours d'un comité d'entreprise extraordinaire. Les chiffres sont mauvais et ces résultats devraient entraîner la fermeture de onze magasins en France dont sept à Paris et en Ile-de-France. Les magasins devraient fermer entre octobre 2019 et novembre 2020.

Des centaines de suppressions de postes annoncées

A Paris et en Ile-de-France, les magasins qui devraient fermer sont situés à Pontault Combault (Seine et Marne), à Eragny (Val d'Oise), à Ezanville (Val d'Oise), à Ballainvilliers (Essonne), la Défense et à Paris dans le 19e arrondisement pour les Castorama. Une liste où s'ajoute le Brico Dépôt de Flins (Yvelines).

Sept magasins sont donc touchés dans notre région, 11 en France et 789 employés sont concernés. Le groupe indique qu'il va mettre en place un plan de départs volontaires pour les employés qui se verront proposer un poste équivalent dans d'autres magasins en France.

Un deuxième coup dur pour les salariés

Le groupe estime que ces magasins-là ne sont pas assez rentables. En 2017, un plan de transformation très lourd avait déjà touché les salariés. Près de 400 postes avaient été supprimés et certains services comme la comptabilité avaient été délocalisés en Pologne. Cela n'a visiblement pas suffi. Cet échec va d'ailleurs coûter son poste à la directrice générale du groupe Kingfisher, la française Véronique Loury.