Paris investit 1.4 milliard d'euros pour relancer l'économie dans la capitale

Comment relancer l'économie parisienne ? Particulièrement touchée par la crise liée au Covid, avec des secteurs touristiques et événementiel à l’arrêt, des commerces en souffrance, et un chômage qui bondit plus vite qu'ailleurs, la ville de Paris prévoit d'injecter un milliard 400 millions d'euros en plus des deux plans de relance déjà votés en mai et novembre 2020.

Sur France Bleu Paris, ce mardi, Afaf Gabélotaud, adjointe à la Ville de Paris en charge des entreprises, de l'emploi et du développement économique, nous précise les contours de ce nouveau plan.

"Un plan d'investissements" pour aider l'économie à repartir dès que les premiers signes d'embellie se présenteront. Ce plan cible "la rénovation énergétique, les travaux de voirie, les espaces verts" et aussi "des secteurs en tension" qui s'ajoutent avec la crise avec, par exemple, "le numérique et la transition digitale".

Un observatoire de l'économie parisienne a d'ailleurs été lancé pour cibler plus précisément ces secteurs en tension explique Afaf Gabélotaud.

Les JO de Paris 2024, moteur de la relance

Ces investissements s'ajoutent à deux volets d'aides déjà votés en 2020 : 200 millions d'euros en mai pour amortir le choc avec exonération des loyers jusqu'à six mois et un plan "boost-emploi" en novembre avec 50.000 formations gratuites pour les Parisiens à hauteur de 500 millions d'euros sur la mandature.

La relance économique passera aussi par les JO de Paris 2024. "On s'assure que dans le cahier des charges les entreprises soient parisiennes. 10% de clauses sociales sont consacrées au public éloigné de l'emploi dans ces projets."

Participez à notre consultation

"Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !"