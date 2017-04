Paris : la Géode est fermée, les salariés sont en grève

Les salariés de La Géode sont en grève jeudi. La salle de cinéma située dans le parc de La Villette à Paris est fermée. Universciences, principal actionnaire de La Géode, cherche un nouvel exploitant pour 2018, ce qui inquiète les salariés qui ont peur de perdre leur emploi.

La Géode est fermée jeudi. Les 17 salariés qui y travaillent sont tous en grève. Ils ont peur de perdre leur emploi. Universciences, principal actionnaire de la salle de cinéma située dans le parc de La Villette à Paris, cherche un nouvel exploitant dans le privé, ce qui inquiète les salariés.

Une rencontre est prévue "rapidement" avec la direction d'Universciences pour discuter de l'avenir du personnel.

Les grévistes s'adressent aussi aux candidats à la présidentielle pour "qu'ils défendent ce centre de développement et de diffusion de la culture scientifique et technique". Selon Frédéric Serror, délégué syndical CFTC, l'emploi est en jeu. Une autre activité verra certainement le jour début 2018 et dans ce projet "le personnel n'a pas été prévu", dit-il. "Si l'activité change, explique Frédéric Serror, il n'y a plus aucune obligation de reprise du personnel".

Les salariés ont trois revendications. Ils demandent que les représentants des salariés participent à la discussion sur l'avenir de La Géode car actuellement "il n'e sont pas associés". Ils souhaitent la reprise de l'ensemble du personnel au moins dans le cadre du groupe Universciences. Ils veulent enfin que les salariés qui voudraient partir aient "des conditions de départ honnêtes", des formations et des indemnités qui soient en rapport avec leur ancienneté.

"La Géode est un merveilleux outil, affirme Frédéric Serror. "Elle a besoin d'être modernisée. Les investissements ne sont pas très importants mais sous prétexte de difficultés financières, on met en place une solution qui risque de liquider l'ensemble des acquis et des réalisations de cette salle Géode".