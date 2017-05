Paris : la préfecture de Police alerte sur les risques de l’alcool au volant chez les jeunes

Ce vendredi, la préfecture de Police lance les 24h contre les addictions au volant. Des interventions de sensibilisation sont prévues dans des collèges, universités mais aussi dans des bars pour rappeler que l’an dernier, l’alcool a causé douze accidents par semaine dans l’agglo parisienne.

L’alcool au volant a tué 25 personnes dans l’agglomération parisienne en 2016, 182 ont été blessées. A partir de ce constat, la préfecture de Police de Paris a décidé d’organiser ces "24 heures contre les addictions au volant" dès ce vendredi.

Elle organise notamment des opérations de contrôles d’alcoolémie et de consommation de drogues dans la nuit du vendredi au samedi et dans toute la région. Des vérifications sont aussi prévues dans les bars et boites de nuit, puisque les établissements sont maintenant tenus de fournir des tests de dépistage pour l’alcool et les drogues.

Sensibilisation dès le plus jeune âge

Comme les jeunes représentaient 34% des victimes tués dans des accidents impliquant de l’alcool au volant en Ile-de-France l'an dernier, ils sont sensibilisés dès le collège. Ainsi, la préfecture de police est intervenue ce vendredi matin au collège Mayers, dans le 18e arrondissement de Paris avec des simulateurs de conduites de deux-roues et des simulateurs d’alcoolémie.

Les policiers sont aussi allés à la rencontre des étudiants sur le campus de l’Université Paris-Descartes (6e arrondissement). Là, ils avaient installé des simulateurs de conduite en état d’ivresse, des lunettes qui donnaient l’impression d’avoir fumé du cannabis. Ce qui a plutôt convaincu les jeunes étudiants volontaires.

Pour certaines personnes qui se posent encore la question, est ce que je prends le volant ou pas après avoir bu, c’est une expérience à faire- Alexandra, étudiante de 21 ans

Opération de sensibilisation contre l'alcool au volant à l'université Paris Descartes par la @prefpolice pic.twitter.com/l0hhHG0vcQ — France Bleu Paris (@FrancebleuParis) May 12, 2017

Désormais, la limite pour les conducteurs en permis probatoires – les fameux A – est de 0.2 g/l de sang, ce qui équivaut à moins d’un verre d’alcool. Une règle stricte mais que les jeunes ont plutôt l’air d’avoir intégré, car beaucoup choisissent un SAM – Sans Accident Mortel – avant de prendre la route en soirée.

Mais il faut encore se mobiliser car l'alcool est une des premières causes d'accidents mortels chez les jeunes, c’est aussi pour ça que les automobilistes sont maintenant dans l’obligation d’avoir un éthylotest avec eux, des éthylotests que les bars et établissements de nuit sont eux aussi contraints de distribuer gratuitement.