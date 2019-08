Paris : les livreurs de Deliveroo manifestent à 19h00 et prévoient de bloquer des restaurants

Paris, France

Les coursiers de la plateforme britannique Deliveroo, qui amène des plats de restaurants au domicile de ceux qui les commandent, se mobilisent.

Ils ont déjà manifesté leur colère contre la baisse imposée des courses courtes samedi dernier. Ils renouvellent leur action ce mercredi à Paris.

En France, 10.000 restaurants dans 200 villes sont partenaires de Deliveroo.

Rassemblement et appel au boycott

Les livreurs ont appelé à un rassemblement ce mercredi à 19h00 à Paris place de la République. Ils espèrent avoir le soutien des clients. Ils leur demandent de boycotter Deliveroo ce mercredi en ne passant aucune commande via la plateforme. Ils ont aussi annoncé qu'ils bloqueraient des restaurants.

Les livreurs protestent contre la baisse des tarifs des courses courtes. Ils expliquent que les courses courtes sont beaucoup plus rentables que les longues qui sont délaissées par les coursiers car elles ne rapportent pas grand-chose.

Cette nouvelle grille des tarifs entraîne, selon eux, une baisse de leur salaire.

Les courses longues ne seraient pas rentables

Deliveroo a supprimé le tarif minimal de 4,70 euros qui s'appliquait à Paris. Pour la plateforme, la nouvelle grille qui augmente le tarif des courses longues est plus juste et "plus de 54% des commandes sont payées davantage".

Pour les livreurs, les courses longues ne sont pas rentables. Elles peuvent prendre plus d'une heure "soit l'équivalent de trois à quatre courses courtes. Ils estiment à 30% à 50% la perte de rémunération.