Paris : les prix de l'immobilier s'envolent

Selon une note des notaires publiée mardi, les prix de l'immobilier ont fait un bon de +7% à Paris pour les logements anciens depuis le début de l'année 2017. C'est un record selon les notaires. En banlieue parisienne, la progression des prix est de +2,8%.

La hausse du prix du mètre carré pour les logements anciens à Paris dépasse l'augmentation record de 2012. Les prix s'envolent dans la capitale. La hausse en juin 2017 a été estimée à +7% par les notaires d'Ile-de-France qui ont publié une note mardi. Le prix moyen au mètre carré pourrait approcher les 8.700 euros, soit 240 euros de plus que le précédent record de 2012. En février 2017, les prix avaient déjà flambé avec une hausse de +5,2% en un an et les notaires attendent "un nouveau renforcement de cette tendance à la hausse dans les prochains mois".

Les augmentations à Paris tirent vers le haut l'ensemble du marché en Ile-de-France

C'est à Paris que l'évolution des prix de l'immobilier est la plus rapide. L'Ile-de-France en profite. Elle suit le mouvement même si, selon les notaires, en juin 2017 la hausse devrait être plus modérée en banlieue parisienne. Pour les appartements, l'augmentation serait de +2,8% pour la petite couronne et +2,7% en grande couronne. Le prix des maisons subirait une hausse de +2,6% en juin 2017. En Ile-de-France, le prix moyen d'une maison se situait en février 2017 à 293.700 euros, précisent les notaires.