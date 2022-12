Paris : les salariés des Batobus en grève

Les touristes de passage à Paris ne pourront pas voguer sur la Seine et contempler la Tour Eiffel ou Notre-Dame de Paris. Les salariés des Batobus et bateaux parisiens, filiales de la Sodexo, exercent leur droit de grève. Touchés par l'inflations, ils réclamaient à la direction une augmentation de salaire de 3% pour les personnels navigant de Batobus, et une revalorisation de 5% pour les personnels des Bateaux parisiens. Mais aussi 15 euros supplémentaire pour la prime dite "journées longues" et "la création pour les salariés de Batobus d’une prime « gestion embarquement » de 100€ brut mensuel".

L'accord entre la direction, la CFDT et l'Unsa dénoncé

Un accord entre la direction, la CFDT et l'Unsa a été trouvé, mais celui-ci "ne répond pas aux besoins des salariés", indique le syndicat Force ouvrière. Ce dernier estime que "Les revendications des salariés sont légitimes surtout quand on sait à quel point cette activité est fortement lucrative pour le groupe Sodexo". Un rassemblement a eu lieu sur le quai Bourdonnais, au pied de la Tour Eiffel.