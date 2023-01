Paris : les salariés des opérateurs de trottinettes inquiets pour leur avenir

Ils travaillent pour Dott, Lime, ou Tier, et étaient une vingtaine ce midi sur le Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Ces salariés demandaient à être reçus par la Mairie, laquelle est en discussion avec leurs employeurs depuis fin septembre, pour améliorer le service. Les contrats qui lient les opérateurs à la Ville doit être renouvelé fin février, et la Ville demande des gages de sécurité avant de trancher sur l'appel d'offres. D'où l'inquiétude des salariés, qui se demandent si leurs emplois ne sont pas menacés.

ⓘ Publicité

Moussa Keita est inquiet. Ce salarié de Lime explique que "la fin du contrat est dans 70 jours et nous n'avons aucune réponse de la Mairie. Il y a une grande inquiétude chez nos collaborateurs avec un risque sur tous les emplois."

Il précise que "Lime a investi sur de l'humain avec 32% de "CDIsation" en 2022. Il y a l'inflation, la vie est chère... Si dans 70 jours on cesse l'activité, les dégâts seront énormes."

Une inquiétude prédominante

Nassim Redjem, représentant des salariés de Tier explique que les salariés ont "besoin de savoir ce qui va se passer avec la Mairie. On est dans l'incertitude. Nos collaborateurs sont inquiets, ils viennent le matin avec la boule au ventre. On a peur".

"Au total, avec les trois opérateurs 800 personnes, voient leur emploi menacé et 15000 trottinettes sont en sursis" poursuit Nassim Redjem.

"La Maire de Paris devrait faire une journée d'initiation dans nos locaux" (Moussa chef d'équipe des patrouilleurs chez Dott)

Moussa, chef d'équipe adjoint des patrouilleurs chez Dott, veut "une réponse. Il y a des gens avec plusieurs enfants et on veut savoir de quoi va être fait notre avenir".

Pour lui, "ce serait bien que la Maire de Paris vienne dans nos locaux faire une journée d'initiation, pour voir notre travail. On assure la sécurité de nos véhicules en permanence et on regarde tous les deux jours s'ils sont en état de marche".

70% des Parisiens veulent conserver les trottinettes électriques

Selon une enquête IPSOS commandée par les trois opérateurs, 70% des Parisiens se disent favorables à "une régulation (actuelle ou renforcée) du service, plutôt qu'à une interdiction pure et simple des trottinettes électriques partagées".

Parmi eux, les 18-34 ans sont majoritaires à 83% à être favorables au maintien des trottinettes dans la Capitale.

"Ce serait dommage de ne plus en avoir" (Adama, utilisateur)

Pour Adama, utilisateur régulier, "ce serait un vrai problème car c'est un moyen de déplacement très utile, simple à utiliser, et on, peut aller partout avec".

Il nuance tout en disant que "c'est un bien pour un mal car beaucoup de gens ne savent pas l'utiliser. Mais ce serait dommage de ne plus en avoir. Après si la Mairie décide de faire ça, on ne peut rien y faire".

Sollicitée, la Mairie de Paris n'a pas encore répondu à notre demande.