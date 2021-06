Paris : les salariés n'ont pas réellement d'inquiétudes à l'idée de revenir en présentiel dans leur entreprise

A partir de ce mercredi 9 juin, les règles du télétravail sont assouplies. Les entreprises ont déterminé un nombre de jours de télétravail avec les partenaires sociaux, un, deux voire trois jours par semaine. A Paris, la plupart des salariés sont en réalité déjà revenu sur leur site depuis plusieurs semaines, au moins une fois. Ils n'appréhendent donc pas de voir plus de monde.

Retrouver une vie normale

Son casque de vélo à la main, Christophe a déjà pédalé plusieurs fois à toute vitesse vers son entreprise. "J'avoue qu'au début de l'année, de la crise, on avait prévu de me faire beaucoup plus de distanciel, mais les interactions étaient trop compliquées, me manquaient trop, me pensaient trop et donc on a mis en place ce mi-temps qui répond bien aux besoins", explique-t-il.

Cet ingénieur a un mi-temps "télétravail", le matin en présentiel, l'après-midi en distanciel. Alors il ne craint pas du tout de croiser plus de monde dans les bureaux à partir de ce mercredi. "Dans le sens où j'ai un bureau individuel déjà et puis le fait de partir l'après-midi ça me permet d'éviter la cantine, les lieux de restauration. Je ne vois quasiment personne", ajoute-il.

De son côté, Stéphane, lui, voit un peu plus de monde. "Le contact physique lorsqu'on travaille dans le commerce est primordial. De revoir ses collègues, les clients, ça fait un bien fou", sourit-il avant de conclure. "Je suis aussi content de retrouver une routine, le matin je me lève, j'emmène mon fils à l'école, je vais au travail, le soir je vais sortir avec des amis, c'est la vie normale tout simplement".