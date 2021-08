Paris : neuf centres commerciaux vont devoir demander le pass sanitaire à partir de lundi

La préfecture de Paris a pris un arrêté ce samedi pour imposer le pass sanitaire et le port du masque dans neuf centres commerciaux parisiens et franciliens à partir de lundi 16 août.

À partir de lundi 16 août, neuf centres commerciaux parisiens et franciliens d'une surface de plus de 20 000 mètres carrés devront exiger le pass sanitaire à l'entrée et le port du masque dans le magasin. Le préfet de Police de Paris a publié un arrêté ce samedi.

Centres commerciaux concernés

Italie 2, 30 avenue d'Italie (13e arrondissement)

Centre Beaugrenelle, 12 rue Linois (bâtiment Magnetic, 15e arrondissement)

Vill'up, 30 avenue Corenti Cariou (19e arrondissement)

Le BHV Marais, 36 rue de la Verrerie (4e arrondissement)

Les Galeries Lafayettes, 40 boulevard Haussmann (bâtiment Coupole, 9e arrondissement)

Printemps Haussmann, 64 boulevard Haussmann (9e arrondissement)

Le Bon Marché, 24 rue de Sèvres (7e arrondissement)

La Samaritaine, 9 rue de la Monnaie (1er arrondissement)

Centre commercial Aéroville, 30 rue des Buissons (95700 Roissy-en-France)

Devant la recrudescence des cas ces dernières semaine dû au variant Delta, le gouvernement a annoncé de nouvelle mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du Covid-19 mercredi 11 août. Elles imposent notamment le pass sanitaire dans le centres commerciaux de plus de 20 000m2 dans les département où le taux d'incidence dépasse les 200 nouveaux cas positifs pour 100 000 habitants.

À Paris, il sera désormais exigé, bien que le taux d'incidence à Paris soit inférieur à 200 pour 100 000 habitants. La préfecture explique que la mesure est nécessaire malgré tout car la situation se dégrade dans les départements voisins de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et que le taux d'incidence est très élevé chez les jeunes de 10 à 39 ans.