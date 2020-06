Paris : plus d'un propriétaire sur deux ne respecte pas l'encadrement des loyers

Un an après l'encadrement des loyers mis en place à Paris, une étude de MeilleursAgents.com menée sur un an révèle que plus d'un loyer sur deux dans la capitale dépasse le plafond de 130 euros par mois en moyenne. Ce mercredi 1er juillet, les nouveaux loyers de référence entrent en vigueur.