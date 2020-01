Mal logement à Paris : depuis 10 ans, Mireille et ses trois enfants vivent dans 26 m²

La situation des mal-logés s’aggrave en France. Les indicateurs sont au rouge, dénonce la Fondation Abbé Pierre, avec des records d’enfants à la rue, d’expulsions locatives et de demandes de logements sociaux. Plus de deux millions de ménages attendent un HLM.

Paris, France

Depuis presque 11 ans, Mireille vit avec ses trois enfants dans un petit deux-pièces de 26 mètres carrés dans le 18e arrondissement de Paris.

Chez Mireille, il faut enjamber deux canapés pour entrer dans son minuscule 2 pièces © Radio France - Isabelle Piroux

Toute la famille mange par terre

Pour rentrer chez elle, il faut se faufiler derrière la porte qui s’entrouvre à peine, bloquée par les canapés disposés en angle et les enjamber. On arrive dans la toute petite pièce qui tient lieu de cuisine et de salle à manger, trop petite pour y mettre une table. Mireille et ses enfants y mangent par terre. Et le soir Mireille dort sur un canapé.

Les trois enfants dorment sur un matelas au sol

Ses enfants, deux filles de 15 et 11 ans et un garçon de 13 ans dorment dans la petite pièce à coté, tous les trois ensemble sur un matelas par terre. Le reste de la pièce est encombrée de sacs où Mireille met les vêtements, leurs affaires, les couvertures et les dossiers scolaires.

Ses deux filles de 15 et 11 ans sont obligées de dormir avec leur frère de 13 ans sur un matelas par terre © Radio France - Isabelle Piroux

Un empilement qui lui permet aussi de cacher les grosses traces d’humidité qui suintent des murs. Pour ce deux-pièces de 26 mètres carrés, Mireille qui est femme de chambre paye 820 euros par mois.

Je ne peux inviter personne tellement j'ai honte. Je n'ai jamais fêté l'anniversaire de mes enfants depuis qu'ils sont nés - Mireille

Et souvent, quand elle est seule, Mireille pleure "Je ne peux inviter personne tellement j'ai honte... Je n'ai jamais fêté l'anniversaire de mes enfants depuis qu'ils sont nés, c'est pas normal ma grande fille a 15 ans ! ... Pour mes enfants c'est très difficile, ils ont à peine la place pour dormir, ils ne peuvent pas inviter leurs amis. Quelquefois, ils sont invités chez des copains et des copines, ils voient comment ils vivent, les lits, les placards dans les chambres et ils me disent, Maman, pourquoi nous sommes les seuls à vivre comme cela ?"

Les murs suintent d'humidité © Radio France - Isabelle Piroux

Depuis 20 ans, Mireille a fait une demande de logement social. Sans résultat. Depuis 10 ans, elle est prioritaire DALO c'est à dire que les pouvoirs publics considèrent qu'elle doit être logée en priorité. Sans résultat. Les services de la ville de Paris ont enjoint son propriétaire à faire des travaux de salubrité. Sans résultat. Mireille vient d'appeler à l'aide la Fondation Abbé Pierre.