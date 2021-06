Paris : stationnement payant dès 2022 pour les deux-roues thermiques

C'est la principale annonce des États généraux du stationnement de la Mairie de Paris : à partir de 2022, les motos et les scooters thermiques paieront le stationnement dans la capitale. L'adjoint en charge de la transformation de l'espace public, l'écologiste David Belliard, a détaillé ce mardi les contours de cette réforme, tout en rappelant que "c'était un engagement de campagne" de 2020 : les deux-roues motorisés pourront continuer à se garer sur les emplacements voiture. Les futurs tarifs, qui ne s'appliqueront pas aux véhicules électriques, équivaudront à 50% de ceux pratiqués pour les voitures. Pas de changement en ce qui concerne le stationnement sur les trottoirs : il reste interdit, et l'élu a appelé la future police municipale parisienne à "sanctionner plus durement le stationnement sauvage" des deux roues motorisés.

Les professionnels du soin à domicile utilisant les deux-roues à moteur thermique bénéficieront du stationnement gratuit, et les autres professionnels d'un tarif spécifique, a précisé David Belliard, qui prévoit d'ajouter 5 000 places de stationnement aux 40 000 existantes pour cette catégorie de véhicules. Autre promesse de campagne, il a également confirmé que la moitié des places de stationnement en surface, soit entre 60 000 et 65 000 (l'équivalent de 60 hectares), allaient être transformées au cours du mandat : trottoirs élargis, pistes cyclables, espaces végétalisés, terrasses, mobilier urbain... Les nombres de places de stationnement va en revanche augmenter pour les personnes handicapées, les véhicules en autopartage, les professionnels et les taxis.