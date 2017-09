L'une des plus grandes tours en bois du monde sera édifiée en 2021 à Paris

La tour Wood'Up, l'une des plus grandes tours en bois du monde, verra le jour en 2021 dans le 13e arrondissement de Paris. C'est un projet de REI Habitat, un promoteur immobilier spécialisé dans la construction en bois.

Le 13e arrondissement de Paris accueillera en 2021 l'une des plus grandes tours du monde en bois. Le 12 septembre 2017, REI Habitat, un promoteur immobilier spécialisé dans la construction en bois, a remporté le concours national lancé par AdivBois avec son projet "la tour Wood'Up".

Une tour en bois de dix-sept niveaux

La tour Wood'Up sera construite en bord de Seine dans le 13e arrondissement de Paris. Elle proposera 105 logements. Au huitième étage il y aura un espace partagé remarquable. Cette tour d'une hauteur de 50 mètres comptera 17 niveaux. La structure de la tour sera composée de lamelles collées entre elles pour les poteaux et poutres et de CLT pour les planchers et les murs de contreventement. Le bois sera visible en façade. Une technique d'encapsulage inédite le rendra très résistant au temps. Pour construire cette tour, c'est la filière bois française qui a été choisie de façon à réduire au maximum l'empreinte carbone.

Des ateliers participatifs pour les habitants

Pour promouvoir le bois, des ateliers participatifs qui vont impliquer les habitants et des artisans designers ont été prévus. Les chutes de bois du chantier vont être utilisées pour réaliser le mobilier des espaces communs et privés de la tour.

Un bâtiment singulier

L'architecture de la tour est très particulière. Il y a un jeu entre les vides et les effets de lumière, les échelles et les doubles-hauteurs. Le bâtiment sera visible depuis les quais, la Seine et le périphérique. La tour comptera de nombreux duplex avec une double ou une triple exposition. Les logements auront des terrasses qui pourront atteindre 40 mètres carrés.

Un huitième étage partagé

Le huitième étage de cette tour a été pensé comme un lieu de vie commun. Il sera composé d'un lounge, d'une cuisine partagée et d'une grande terrasse. L'espace a été imaginé pour pouvoir rassembler des dizaines de voisins pour des repas commun. La terrasse aura une vue imprenable sur la Seine. A cet étage, il pourra aussi y avoir des services mutualisés comme une conciergerie numérique, une laverie ou encore une bagagerie. Le plafond de cet étage sera composé de LED qui permettront à des artistes de proposer des interventions ou des performances. Ces animations pourront avoir lieu plusieurs fois dans l'année et elles seront ponctuellement ouvertes au public sur invitation.

Un rez-de-Chaussée ouvert sur le quartier

Cette tour veut être un lieu vivant pour le quartier où elle sera implantée. En bas de l'immeuble, il y aura une salle d'escalade et un café de quartier.