Paris va interdire les locations touristiques professionnelles dans certains quartiers

On compte 43.000 meublés touristiques officiellement à Paris, un chiffre sous-estimé, selon la Mairie

La mairie de Paris fait la chasse à la professionnalisation du business Airbnb. Les meublés touristiques pullulent dans la capitale, on en compte 43.000 officiellement, un chiffre sous-estimé selon la mairie. Avec le Plan Local d'Urbanisme qui sera débattu en juin 2023, la ville va renforcer l'encadrement de cette activité, uniquement pour les loueurs professionnels.

ⓘ Publicité

En deux ans à Paris Centre, un commerce sur huit a été transformé en logement de location. Dans certains quartiers, on ne trouve presque plus de résidents à l'année. Lors d'une déambulation dans le quartier du Sentier (2e arrondissement), particulièrement touché, de nouvelles règles ont été annoncées.

La lutte contre la transformation des commerces et des bureaux

Depuis 2015, 90.000 m² de surface commerciale ou de bureaux à Paris ont été transformés en hébergements hôteliers, dont 36% à Paris centre. Depuis le 03 mai 2019, la ville limite la transformation de commerces, elle veut désormais limiter l'implantation de logement dans d'anciens bureaux.

Se loger à Paris est cher, plus de 10.000 euros le mètre carré. Dorine Bregman, adjointe au maire de Paris centre, dénonce l'impact de la spéculation sur la vie de quartier : "Paris centre, c'est 15% de l'activité commerciale parisienne. Il y a un manque criant de main d'œuvre dans certains secteurs, en particulier la restauration. Car les jeunes qui travaillent en décalé n'arrivent pas à se loger".

Des quotas dans certains quartiers très touristiques

Paris va interdire l’implantation des meublés de tourisme par des loueurs professionnels dans les quartiers où les logements manquent, sans empêcher les habitants de louer occasionnellement leur logement via une plateforme de type Airbnb, dans la limite de 120 jours par an.

"Grosso modo, ça concerne les zones d'hyper fréquentation touristique comme le Marais, Sentier, la Butte Montmartre, ou encore le 7e arrondissement. Des arrondissements entiers vont être interdits. J'insiste, on chasse la professionnalisation, ça ne concerne pas les Parisiens qui louent dans le cadre des 120 jours autorisés", explique Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture.

Un immeuble symptomatique de cette problématique, rue des Jeuneurs dans le 2eme © Radio France - Sophie Allemand

loading

Emmanuel Grégoire (PS) soutient la proposition de loi transpartisane à ce sujet. Mardi, quatre députés et sénateurs, de tous horizons politiques, ont présenté sept mesures pour encadrer plus strictement l’offre de locations de courtes durées en France, au niveau "fiscal, réglementaire et législatif".

À lire aussi Airbnb : des parlementaires font des propositions pour mieux encadrer la location de courte durée

Pas de restrictions prévues pour les Jeux Olympiques 2024

Pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, la demande en logement sera très forte. Pour l'instant, la Ville ne prévoit pas de renforcer les contrôles sur les locations pendant cette période.

"Ce sera évidemment plus cher, et c'est normal", explique Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire PS de Paris.