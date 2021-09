Paris : vague de burn out dans les compagnies de sécurisation des manifestations

D’après le syndicat Unité-SGP Police FO en Île-de-France, 150 agents sur 350 sont en arrêt maladie dans les compagnies de sécurisation des manifestations. Un burn out généralisé à cause des journées décalées et des rappels à répétition sur les jours de repos.

"Non seulement nos vies sont mises entre parenthèses pour le boulot mais en plus, il y a l’anxiété d’être rappelé en dernière minute", résume David*, un agent d’une des compagnies de sécurisation de manifestations à Paris. Depuis 10 ans, ce père séparé travaille à encadrer les manifestations sur la voie publique. Tour de France, cortèges de gilets jaunes, déplacement d’un ministre. C’est sur lui et ses collègues que vous vous cassez le nez parce que les rues autour sont fermées quelques heures. « Notre service dépend de l’actualité, on a donc très peu de week-ends, on nous appelle la veille pour le lendemain en fonction des événements », explique le policier.

Mais depuis quelques années, "les effectifs ont fondu, passant de 600 à 350 agents"", compte Angelo Bruno, secrétaire national délégué IDF du syndicat Unité-SGP Police F0. "On demande aux collègues de faire toujours autant, voire plus de manifestations dans le contexte actuel, en étant beaucoup moins nombreux. On tire sur la corde, qui finit par casser".

David : "je vois mon fils sur mes jours de repos et j'ai toujours la goutte au front que mon téléphone sonne." Copier

Celle de David a lâché la semaine dernière en effet. "Notre boulot déstructure nos vies de famille, c’est très très compliqué pour nous. Moi je suis séparé, j’ai un enfant que je vois sur mes jours de repos mais j’ai toujours la goutte au front, peur que le téléphone sonne, qu’on me rappelle au travail." Quand le téléphone sonne, c’est la débrouille pour ce papa. "On appelle la nounou ou la maman en espérant qu’elle n’ait pas prévu une sortie."

Un mal-être "nié"

C’est "une épée de Damoclès permanente" dénonce Hubert Gimenez, délégué syndical. Des conditions de travail "qui déstructurent les vies perso à terme". Et dans le quotidien ajoute le représentant du personnel, ce sont "des vacations très difficiles. Ce sont nos collègues qui sécurisent les abords du palais de justice de Paris pour le procès des attentats du 13 novembre. Régulièrement ils font des vacations de 8h debout, parfois sous la pluie, sans avoir la possibilité d’aller aux toilettes. Les limites du supportable ont été franchies".

Des conditions de travail dénoncées depuis déjà plusieurs mois par le syndicat mais sans résultat. A l’inverse même dénonce Hubert Gimenez, la direction de la police tente un " coup de pression" avec ces convocations. "On a convoqué les agents, en les escortant dans un fourgon sérigraphié, pour contrôler leurs arrêts de travail. Un des collègues a un arrêt de son médecin qui lui a trouvé une tension de 16. Le médecin du travail, lui, l’a jugé apte à reprendre et a cassé l’arrêt sans même l’ausculter. L’essentiel pour notre direction c’est que le service tourne. Peu importe si un policier est remis sur le terrain et susceptible de faire un malaise à tout moment."

Le syndicat prévoit d’autres actions si les négociations avec la direction de la police ne reprennent pas.