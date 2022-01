La fermeture du parking des Arceaux à Montpellier ne fait pas l'unanimité dans le quartier

Le parking des Arceaux à Montpellier est fermé depuis le 7 janvier et jusqu'au 27 février. Des fouilles archéologiques vont y être menées. Les voitures sont donc redirigées vers le parking Pitot qui se trouve 300 mètres plus loin. Michèle vient de Vic-la-Gardiole pour le travail. Elle ne trouve "pas ça très pratique surtout qu'on est déjà bien encombrés pour entrer et sortir de Montpellier. C'est une catastrophe. On perd un peu plus de temps." Le parking sous-terrain de 600 places, qui est sous-occupé, a vocation à remplacer celui en plein air de 200 places. En effet, d'ici 2024 le parking des Arceaux va disparaître et être réaménagé pour les piétons. Probablement en espace vert.

Un projet qui déplaît aux commerçants

Ce projet ne plaît pas à tout le monde. Alice tient un institut de beauté juste à côté du parking des Arceaux. Elle s'insurge : "Ma clientèle se gare principalement sur ce parking. Là elles ne peuvent plus." La solution du parking Pitot ne la convainc pas : "mes clientes vont y aller une, deux, trois fois et après elles ne le feront plus. Elles me disent toutes la même chose : il n'est pas sécuritaire, il est trop loin." La gérante est très remontée contre la mairie de Montpellier : "On n'a pas de solution et le maire ne veut rien entendre."

Pourtant du côté de la Ville, l'adjoint en charge de ce quartier, Boris Bellanger l'assure : "les commerçants ont été concertés." Il mentionne le projet de réaménagement de la place qui va faire l'objet de plusieurs réunions pour décider de la suite : "le groupe de travail auquel ont participé les commerçants avaient fait une étude qu'il y avait une minorité de gens qui viennent faires leurs courses en voiture, notamment au marché des Arceaux. La grande majorité vient en transport en commun, en vélo ou se gare en dehors de ce parking."

"Le projet est beau. Mais s'il n'y a pas de clients, ça ne sert à rien" - Stéphane, gérant d'un restaurant dans le quartier des Arceaux

La mairie assure qu'il y aura assez de places de parking sur la voierie ou au Pitot pour accueillir toutes les voitures. Et que le projet de réaménagement du parking est en concertation directe avec les habitants et commerçants. Mais d'autres travailleurs du quartier se plaignent. "Le projet est beau. On aurait un beau visuel mais s'il n'y a pas de clients, ça ne sert à rien" se désole Stéphane qui tient le restaurant Le Cinq, quartier des Arceaux. Pour lui, "si on n'a plus de parking, ma clientèle va se demander ou elle peut se garer. Ceux qui viennent chez moi ne vont pas prendre le tramway pour manger ici. Surtout le soir. Ils iront direct au centre-ville, ça sera plus simple pour eux." Romain, notaire, a s'inquiète "pour le tissu économique du quartier. Le quartier des Arceaux a ce tissu économique important grâce au parking." Réponse de la mairie : "les personnes ont déjà changé leurs habitudes et viennent à pied, à vélo ou en transport en commun."

