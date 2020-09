Parlement européen : l'annulation des sessions, une "catastrophe" pour les taxis strasbourgeois

Il n'y aura pas de session au Parlement européen à Strasbourg du 5 au 8 octobre. C'est une nouvelle fois à Bruxelles que les Eurodéputés siégeront. Alors que s'ouvre jeudi, toujours dans la capitale belge, un sommet européen extraordinaire. Emmanuel Macron et Angela Merkel doivent évoquer l'avenir du parlement strasbourgeois, déserté depuis le mois de mars en raison de la crise sanitaire.

De l'anxiété, de l'inquiétude

Ces annulations de session, c'est une catastrophe pour l'économie strasbourgeoise. Notamment la restauration, l'hôtellerie, mais aussi les taxis. En temps normal, pendant les sessions, ils font le plein. A la station de taxis de la place de la République, c'est l'heure de la pause café pour Morad et Miloud. Sans les sessions parlementaires, ces deux chauffeurs passent plus de temps devant leur taxi qu'à l'intérieur avec des clients : "Pour nous, cela veut dire du chiffre en moins, de l'anxiété, de l'inquiétude. On est très impacté par l'annulation des sessions parlementaires."

Un million d'euros de manque à gagner depuis le mois de mars

A la centrale de Taxis 13, qui regroupe 210 chauffeurs, Hakim Kerboub, président de l'association fait les comptes, derrière un ordinateur. Normalement une session plénière, c'est jusqu'à 1.200 courses par jour : "Cela représente une semaine de travail en moins chaque mois, le calcul est vite fait. On n'a personne, on n'a rien donc on ne bosse pas. Chez nous, déjà une dizaine de taxis ont arrêté leur activité." Ces annulations, c'est beaucoup d'argent de perdu pour Taxi 13. Plus d'un million d'euros depuis le mois de mars.