Les parlementaires communistes de Seine-Maritime appellent à une action rapide en faveur de Chapelle Darblay

Les quatre parlementaires communistes de Seine-Maritime et le maire de Grand-Couronne ont envoyé une lettre au Premier ministre, mardi 12 mai, pour lui demander de soutenir la papeterie Chapelle Darblay, mise en vente depuis septembre 2019. 236 emplois sont menacés.

Dans un courrier adressé à Edouard Philippe, la sénatrice Céline Brulin, les députés Hubert Wulfranc, Jean-Paul Lecoq et Sébastien Jumel et le maire de Grand-Couronne, Patrice Dupray, appellent à une action rapide en faveur de la papeterie Chapelle Darblay.

L'usine, située à Grand-Couronne dans la métropole rouennaise, est mise en vente par son propriétaire, UPM, depuis septembre 2019. Ce dernier a déclenché un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) début février et n'a pas trouvé de repreneur pour le moment. Le PSE doit se terminer en juin. Au total, 236 emplois sont menacés.

La papeterie a déjà connu un plan social en 2015. Il avait entraîné le licenciement de plus de 170 salariés.

"Il faut agir vite et passer outre les lourdeurs technocratiques pour sauver ce site industriel exceptionnel", écrivent les parlementaires et le maire. Ils demandent à l'Etat mais aussi à la Région de travailler ensemble pour sauver l'usine. "L'expropriation temporaire du site et de ses équipements par la puissance publique pourrait être envisagée afin de préserver l'outil productif", proposent-ils.

Quel avenir pour l'usine ?

Aujourd'hui, la papeterie produit du journal papier 100 % recyclé et "s'inscrit pleinement dans l'économie circulaire de demain promue par les pouvoirs publics", selon les signataires de la lettre.

Aussi, grâce à l'une de ses machines, l'usine "pourrait répondre, moyennant la réalisation d'investissements, aux besoins de production de masques de protection dans le cadre de la gestion de pandémie du coronavirus Covid-19 et participer ainsi, à plus long terme, à notre indépendance nationale en matière de production d'équipement de protection sanitaire", écrivent-ils.

Ils espèrent "une réponse précise quant à une initiative décisive et positive" de la part du Premier ministre.