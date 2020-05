Parmi les annonces pour le tourisme, les hôteliers-restaurateurs attendent surtout une date de réouverture

Des aides pour les plus petites structures, un deuxième parc du Futuroscope, un coup de pouce aux salariés les plus modestes : voilà ce qui a fuité du "plan Marshall" qui doit être annoncé ce jeudi aux professionnels du tourisme, doté d'un milliard trois cents millions d'euros.

"Ce qu'on attend, c'est une aide car on ne sait pas quand on pourra rouvrir. Ni comment les clients vont réagir", appréhende Guy Diquélou, qui gère plusieurs hôtels et restaurants en Bretagne. "Donc l'aide sera nécessaire et évidente face à cette inconnue. Il faut _une aide financière et une prolongation du chômage partiel_. Il faut soutenir les entreprises, notamment les plus petites pour qui ça va être très dur."

Le tourisme breton a déjà fait ses comptes : 800 millions d'euros de pertes.

"Une date de réouverture"

"C'est important qu'on connaisse la date de réouverture pour que les restaurants puissent prévenir les personnels à temps. Les recrutements avaient été faits mais ils ont été mis à l'écart et on attend la reprise. On a parlé du 2 juin ou de la première quinzaine de juin. J'espère qu'on le saura vite."

Pour le moment, sauf motif professionnel ou familial impérieux, interdit de faire plus de 100 km. Tous les hôtels ne sont donc pas impactés de la même manière. "J'ai un hôtel business à Brest (Mercure), un hôtel de séjour (Sainte-Barbe au Conquet) donc une clientèle différente, locale ou professionnelle (qui vient parfois de loin). Mais on va être obligé de mettre en place _un plan d'annulation pour ceux qui viennent de loin._"

Les ponts du printemps perdus

Les professionnels du tourisme ont perdu tous les ponts du printemps : "L'Ascension et la Pentecôte, c'est perdu et c'est volontaire. C'est nécessaire pour bloquer la pandémie car il fallait que les gens ne bougent pas. _On a perdu du chiffre d'affaire mais il faut prendre conscience de la situation sanitaire_. Surtout quand on voit le temps qu'il a fait à Pâques."

Reste à anticiper la suite : "En juin, on arrivera sur une période où notre clientèle de séjour est une clientèle sans enfant. La clientèle familiale arrive à partir de l'été."