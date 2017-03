Paroles de retraités : "On a trimé pendant 40 ans, on touche 1.000 euros de retraite à nous deux"

À l'occasion de la présidentielle, que faire pour soulager les retraités précaires ? Beaucoup connaissent des fins de mois difficiles. Pour changer la donne, mettre en place un régime universel ou relever l'âge de départ à la retraite seraient des solutions. Une manifestation aura lieu ce jeudi.

Septième épisode des lundis de la présidentielle, consacré cette fois au sort des retraités : que faire pour améliorer la situation des plus précaires, touchant une faible pension ? Beaucoup de personnes âgées isolées s'en sortent difficilement : en Alsace, en 2012, 8% de la population des 60 ans et + touchaient un revenu en-dessous du seuil de pauvreté, c'est toutefois moins que le reste de la population alsacienne où le taux de pauvreté s'élève à 12%.

Au 31 décembre 2015, on compte 364.121 retraités en Alsace. Une journée de mobilisation pour les retraités aura lieu ce jeudi 30 mars. Le rassemblement est prévu à 14h30 place Kléber à Strasbourg.

La grosse dépense à venir pour Christiane, 83 ans, sera médicale. On va lui greffer une prothèse de hanche, la mutuelle ne prend en charge qu'une petite partie de l'opération :

Sans lui, les fins de mois seraient difficiles. Christiane, ancienne secrétaire dans les assurances, au travail dès ses 14 ans, ne veut pas dire le montant exact de sa retraite, mais elle touche moins de 1.000 euros par mois. Quand on lui dit "retraite égale nouvelle vie", Christiane, aujourd'hui divorcée du père de son fils, rit jaune :

Quand on a de l'argent pour se faire des sorties, des petits voyages, c'est bien ! Mais quand on est seule, c'est difficile !

Ce qu'elle voudrait, c'est un petit coup de pouce et une revalorisation de sa pension, mais les belles promesses des élus, elle n'y croit plus :

J'ai toujours voté mais là, je n'ai plus envie. C'est honteux ce qu'il se passe : on doit se serrer la ceinture quand nos élus foutent l'argent en l'air !

Les choses sont tout aussi difficiles pour ce couple : Joseph, ancien magasinier, et Mireille, qui a travaillé dans la restauration, touchent à eux deux 1.000 euros de retraite. Au supermarché, ils prennent les produits les moins chers, avec un budget nourriture de 500 euros par mois :

Ils ont gardé la voiture, mais elle reste la plupart du temps au garage :

Le problème, c'est que les petits salaires cotisent peu et mènent à une faible retraite, explique Mathieu Lefebvre, économiste à Strasbourg :

Augmenter les minima vieillesse serait compliqué à financer, augmenter l'âge de départ à la retraite serait finalement la solution la moins mauvaise :

Augmenter les retraites, ça veut dire augmenter les cotisations et les charges pour les salariés, ce qui serait un frein pour l'emploi. Finalement, en travaillant jusqu'à 65 ans, ça équilibre les choses : on cotise plus longtemps, on est moins longtemps à charge de l'Etat. Ce n'est pas la solution la plus facile à faire accepter, mais c'est la moins mauvaise.