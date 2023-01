Paroles d'entrepreneurs : Laetitia Mustapha , d’Optique Saint-Martin à Perpignan

Ce n’est sans doute pas commun. Laetitia a choisi de devenir opticienne à l’âge de 16 ans. “J’étais en vacances en Corse chez mon parrain dont le gendre était opticien. Il m’a parlé de son métier, je l’ai vu travailler, je lui ai posé des milliers de questions et, en rentrant dans l’Oise dont je suis originaire, je savais quel serait mon métier”, raconte-t-elle.

La suite, ce sont des stages alors qu’elle est encore mineure, puis un BTS optique, logique, et 20 ans entre grandes enseignes d’optique un peu impersonnelles et lunetiers indépendants. Laetitia Mustapha a de la famille au Pont de Reynés dans le Vallespir. Elle est aussi tombée amoureuse de Perpignan. Alors quand l’occasion s’est présentée de s’installer dans les P.-O., elle s’est lancée.

Optique Saint-Martin c'est au 95, rue Foch

L’an dernier, elle a repris le magasin Optique Saint-Martin. “Je suis heureuse d’être opticienne indépendante, je commercialise des produits que j’aime, je peux vraiment prendre le temps avec les clients. Opticien indépendant c’est plus de proximité, plus d’écoute, plus d’humanité.” Le démarrage de l’activité se passe plutôt bien. La clientèle de l’ancien propriétaire est restée fidèle et Laetitia est en train d’en développer une plus importante.

Un magasin où l'on peut prendre le temps et où on a le choix

Il faut dire que c’est un véritable artisan. “Je réalise tous les montages moi-même et sur place. Je travaille avec des produits d’origine France garantie. Mon verrier est français, le spray que je vends est fabriqué à Perpignan, bref le service après-vente est facilité car tous mes fournisseurs sont dans l’Hexagone.”

Lunettes de sport adaptées à la vue, attention particulière pour les enfants et spécialisation dans la basse vision font de Laetitia une professionnelle hors pair.

Origine France pour les lunettes de Laetitia c'est une garantie de qualité

Seule lacune : elle était un peu perdue dans le monde digital. “J’aime beaucoup apprendre et j’ai trouvé, avec le concours de la CCI de quoi me former au numérique pour mon site internet ou ma page Google Business. Florian m’a été d’un grand secours. Il a su diagnostiquer les problèmes, m’accompagner auprès des prestataires et me former”, s’enthousiasme Laetitia.

Florian, c’est Florian Guichard de la CCI qui a accompagné Laetitia avec le dispositif Digi Pilote. Et en cas de besoin, il est joignable au 04 68 35 98 87, renseignements également par internet .

Optique Saint-Martin : 95, rue Foch à Perpignan, 04 68 56 55 40, son site internet .

