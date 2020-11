Restos du coeur : le témoignage de Caroline, bénévole depuis trois ans

A l’occasion de la journée spéciale dédiée aux restos du cœur ce mardi 24 novembre, découvrez des reportages, des témoignages et des interviews de ceux qui s’impliquent au quotidien pour l'association.

Le Bus du coeur intervient à La Mission et aux Jacobins

Partout en France, l'engagement sur le terrain des Restaurants du Cœur avec ses 73.000 bénévoles est permanent en cette période de crise sanitaire.

Caroline, enseignante, est bénévole depuis trois ans au sein des Restos du Coeur du Mans. Le soir venu, elle rejoint le Bus du coeur pour apporter repas, chaleur et amitiés aux plus démunis, à La Mission et aux Jacobins.

