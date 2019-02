Part-on beaucoup pendant les vacances d'hiver ?

Yonne, France

Sommes nous nombreux à partir durant ces vacances d'hiver ?

On ne peut pas vraiment dire ça. Selon le sondage annuel Mondial Assistance/OpinionWay, seulement 20% des Français partent pendant ces vacances d'hiver. C'est tout de même trois points de plus qu'en 2018 (17%), selon le même baromètre. La SNCF anticipe d'ailleurs à une augmentation de 3% du trafic par rapport à la même période l'an dernier. Concernant le profil des vacanciers, les cadres sont sur-représentés. Et ça se voit dans le budget moyen. Toujours selon cette enquête, ceux qui partent en vacances sont prêts à dépenser en moyenne plus de 1100 euros pour une durée de séjour de 8 jours en moyenne.

Est-ce qu'on part moins pendant ces vacances d'hiver que pendant les autres vacances ?

En fait, à part pour les vacances d'été où deux tiers des Français partent, la proportion est toujours à peu près la même, environ 20% de vacanciers à la Toussaint, ou à Pâques. C'est juste un petit peu plus élevé à Noël, où l'on est plus autour de 25%, réunions de familles oblige ! Ce que l'on peut noter, c'est que par rapport aux autres vacances à l'exception de celles d'été, on dépense plus d'argent pendant ces vacances d'hiver. Plus de 1000 euros en moyenne par vacancier on l'a dit, contre un peu plus de 700 euros lors des vacances de Pâques par exemple.

Y'a-t-il des destinations privilégiées pour ces vacances d'hiver ?

Il faut savoir déjà que plus de deux tiers des vacanciers français choisissent de rester en métropole. Ensuite qui dit vacances d'hiver, dit ski : c'est le cas pour seulement un vacancier sur trois, soit 8% des Français. Les Alpes font un carton, en accueillant trois quarts des skieurs. D'autres vacanciers préfèrent le chaud, au froid : l'Afrique du nord connait un regain d'intérêt, après avoir été boudés notamment à cause du risque terroriste. Plébiscitées donc la Tunisie, le Maroc ou encore l'Egypte.

En ce qui concerne la France, c'est le début de la saison pour la côte Atlantique, notamment les thalassothérapies. Et puis les Antilles sont très prisées, Martinique, et Guadeloupe. Enfin destination plus étonnante : certaines agences de voyages constatent un intérêt très fort cette année pour la Finlande !

Un vrai marqueur social dans l'Yonne

A 900 euros en moyenne la semaine au ski, cela reste un luxe. Un luxe dont a bien conscience Grégory, 13 ans, collégien à Joigny. Il part au ski presque tous les ans pendant ces vacances d'hiver : "ce n'est pas égal, parce qu'il y a des gens qui ont plus de moyens donc ils peuvent partir plus souvent, et d'autres non." Plusieurs de ses camarades partent également aux sports d'hiver.

Autre son de cloche devant un collège à Sens, cette fois. Ruben, 14 ans dit ne "connaitre personne" qui part au ski. Pour lui les vacances, ce sera de rester à Sens : "j'ai pas vraiment souvenir d'être beaucoup parti, il y a de la famille qui va venir", explique le jeune homme. En février, la famille reste la destination privilégiée des Français... à condition qu'elle n'habite pas trop loin.